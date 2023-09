Agressions sexuelles au sein de l’Église : l’ancien évêque de Bruges Roger Vangheluwe “a écrit une lettre au pape”

La missive intervient après la visite de l’évêque anversois et d’un de ses collègues à Roger Vangheluwe à l’abbaye de Saint-Pierre de Solesmes en France, où réside l’octogénaire. “Nous avons discuté pendant deux heures et clarifié notre demande de révocation de ses droits et devoirs en tant qu’évêque et prêtre”, a précisé Mgr Johan Bonny. Cette laïcisation priverait Mgr Roger Vangheluwe de l’ordination, donc de son titre d’évêque qu’il porte toujours actuellement. Le tête-à-tête constituait une “première en 12 ans”, a souligné l’évêque anversois.

Ce dernier, “au nom de l’ensemble de la conférence épiscopale”, avait soumis sa demande à l’ancien évêque de Bruges qui, lors d’une interview télévisée, avait qualifié de “petite relation” les violences sexuelles commises pendant plusieurs années sur son neveu. L’intéressé avait ensuite sollicité “une courte période de réflexion”.

Jeudi soir, Mgr Bonny a été informé qu’entre-temps, Roger Vangheluwe a écrit au pape. Le prélat n’était toutefois pas en mesure de préciser le contenu de la lettre, l’homme d’Église brugeois n’ayant pas voulu en dévoiler la teneur.

”Le pape peut prendre la décision” de déchoir Roger Vangheluwe. “Il peut en effet revenir sur l’ordination” de l’ancien évêque “si de nouveaux éléments apparaissent. La série documentaire 'Godvergeten' (diffusée récemment par la chaîne publique flamande VRT et qui livre de nombreux témoignages de victimes et de leurs proches, NDLR) et son impact sur la société, les victimes et l’Église nous semblent constituer des éléments nouveaux à prendre en compte”, a pointé Mgr Bonny.