En Flandre, depuis un mois, la question des abus dans l’Église catholique fait la une de l’actualité à la suite de la diffusion, par la VRT, d’une série documentaire intitulée Godvergeten (“ Les oubliés de Dieu”). Cette série de quatre épisodes a donné la parole à une vingtaine de victimes.

1. Y a-t-il de nouvelles révélations par rapport à 2010 ?

Le documentaire ne dévoile aucun nouveau cas. Si la stupeur est immense dans l’ensemble de la société flamande, c’est qu'il offre pour la première fois un visage, une voix, un nom, un regard à ces victimes dont les témoignages sont insoutenables. C’est la première fois par exemple que les téléspectateurs ont pu voir et entendre Mark Vangheluwe, abusé par son oncle Roger Vangheluwe, l’ancien évêque de Bruges contraint à la démission en 2010. Godvergeten permet également de comprendre à quel point un abus engendre des blessures intimes qui marquent toute une existence. Le 13 septembre, le redacteur en chef du Standaard, Karel Verhoeven, résumait l’état de sidération de la Flandre. “Nous pensions avoir couvert à peu près tout ce qui concernait la maltraitance des enfants dans l’Église. […] Nous savions tout, mais nous n’avions jamais vu le lien et donc l’échelle réelle aussi clairement. La maltraitance des enfants n’était pas la perversion de quelques-uns, c’était un système […] inextricablement lié à l’Église.”

Notons que ces cas ne sont pas une spécificité de la Flandre. La question des abus dans l’Église touche l’ensemble de la Belgique et de très nombreuses régions du monde.

2. Qu’ont fait les évêques belges depuis 2010 et que doivent-ils encore faire ?

De nombreux cas d’abus ont été révélés en 2010 après l’affaire Vangheluwe. La justice a alors lancé l’opération “Calice” pour savoir si des responsables de l’institution avaient dissimulé certains abus et s’étaient ainsi rendus coupables de non-assistance à personne en danger. Deux mois plus tard, le rapport Adriaenssens était rendu public. Il concluait les travaux de la “Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale” mise sur pied par l’Église et dirigée par un pédopsychiatre indépendant, Peter Adriaenssens. Ce rapport donnait la mesure de l’ampleur des abus en évoquant des centaines de plaintes – pour des faits commis pour la plupart entre les années 50 et 80. Il soulignait qu’aucune congrégation religieuse ni internat catholique n’avait été épargné. Après ces révélations, une Commission parlementaire spéciale présidée par la socialiste Karine Lalieux a travaillé sur le sujet de novembre 2010 à mars 2011. Elle concluait sur 70 recommandations, dont la nécessité des indemnisations. À l’époque, “la Belgique fut pionnière et l’Église a reconnu sa responsabilité collective". "Ce fut un acte fort après ce qui s’était passé et des années d’omerta”, se félicitait Karine Lalieux, en 2021 dans La Libre. Dans la foulée, en 2012, l’institution a mis en place des points de contact pour les victimes d’abus. Quiconque est témoin ou a des soupçons, est victime ou auteur peut s’adresser à ces points de contact (notamment au 02 507 05 93). L’Église oriente les victimes vers la justice civile et informe l’évêque pour que l’auteur présumé soit immédiatement suspendu jusqu’à nouvel ordre. Si les faits sont prescrits ou ne peuvent plus être traités par les tribunaux ordinaires, l’objectif de l’Église est d’utiliser ces points de contact pour s’efforcer de trouver des mesures de réparation appropriées, rappelle-t-elle dans un récent communiqué.

3. Les évêques auraient-ils dû faire davantage en 2010 ?

Évêque d’Anvers et référendaire pour le cas des abus, Mgr Bonny affirme aujourd’hui que les autorités ecclésiales auraient dû faire davantage il y a 20 ou 30 ans. Il ne vise pas tant les mesures institutionnelles prises dès 2010, mais l’esprit dans lequel l’Église a géré les abus ces dernières décennies. Les victimes, expliquait-il dans La Libre, n’ont pas pu rencontrer directement les responsables de l’église. Ils ne se sont pas sentis reconnus ni écoutés par les évêques qui n’ont donc pas pu prendre la mesure de la souffrance ressentie. “Trop peu a donc été réalisé avec les victimes et pour elles.”

Ce 28 septembre dans De Morgen, l’association Droits de l’Homme dans l’Église – à la pointe sur le sujet – a listé 8 actions que l’institution doit encore prendre à ses yeux : que l’Église verse de l’argent dans un fonds géré par les autorités régionales (et non par elle) et que toutes les victimes reconnues puissent bénéficier gratuitement d’une thérapie à vie, que la radiation du registre des baptêmes soit légalement enregistrée… Au-delà de ces mesures, de plus en plus de voix s’élèvent pour que l’institution revoie la nature de sa hiérarchie, la place des femmes en son sein... Cela, pour éviter tout ce qui favorise l’entre-soi et le silence propice à protéger l’institution.

4. Les enquêtes et procédures de ces dernières années ont-elles débouché sur des condamnations ?

Les cas soulevés en 2010 dans le cadre de l’opération “Calice” étaient prescrits. Toutefois, une chambre civile de la Cour d’appel de Liège a condamné Monseigneur Léonard en 2015 pour avoir fait preuve de passivité dans une affaire de pédophilie. L’évêque dut indemniser la victime, Joël Devillet, à hauteur de 10 000 euros. Et aujourd’hui encore, la justice instruit des dossiers d’abus commis par des prêtres. En mars, un prêtre d’Arendonk a été reconnu coupable d’avoir agressé trois hommes vulnérables.

5. Y a-t-il encore des cas aujourd’hui ?

La Conférence des évêques de Belgique a précisé que 47 plaintes ont été déposées entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 pour des cas de violences sexuelles majoritairement commis par des prêtres. Trente des faits signalés (soit 64 %) remontent à 30 ans, et 21 (soit 45 %), à plus de 40 ans. Au moment de la communication, 57 % des abuseurs étaient déjà décédés, ce qui explique le faible taux de renvoi à la justice.

Y a-t-il de nouveaux cas ? Si la Justice instruit de nouveaux dossiers et que l’Église a pris des mesures pour les éviter, il est difficile de répondre de manière exhaustive : le traumatisme lié à un abus est tel que les victimes ne peuvent souvent s’exprimer que des dizaines d’années après l’avoir subi.

6. Le Vatican met-il des bâtons dans les roues des évêques ?

Sur papier, la politique de l’Église belge développée depuis 2012 pour la reconnaissance des victimes s’inscrit dans les dernières orientations données par le Pape François.

C’est en pratique que les choses sont plus compliquées. Que ce soit au Chili, en France ou en Belgique, les évêques ont dit ne pas toujours être écoutés par Rome. Le cas de Mgr Vangheluwe en est un exemple. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’un procès, car les faits étaient prescrits. En 2011, le Vatican l’a cependant condamné à un enfermement dans l’abbaye de Solesmes, en France, d’où il ne peut sortir, et où il ne peut recevoir des visites. Il n’a cependant jamais été jugé canoniquement selon les nouvelles règles, plus sévères, prises par Rome ces dernières années. Sur papier, il est donc toujours évêque et prêtre, ce qui est intolérable aux yeux de victimes. Les évêques de Belgique (qui auraient pu davantage anticiper) ont demandé plusieurs fois à Rome de mettre en place une procédure pour le réduire à l’état laïc. Rome traîne sur la question, affirme Mgr Bonny. L’évêque d’Anvers s’est donc rendu à Solesmes lundi pour que Mgr Vangheluwe demande par lui-même de ne plus être évêque ni prêtre, ce qui accélérerait la procédure. Mgr Vangheluwe est en contact avec Rome a affirmé Mgr Bonny vendredi. On devrait y voir plus clair dans les prochains jours.

7. À quoi peut aboutir la Commission parlementaire ?

La majorité du monde politique souhaite une nouvelle commission d’enquête parlementaire pour tirer les leçons de l’opération “Calice” au cours de laquelle des erreurs de procédure ont été commises, et pour évaluer les engagements et le suivi par l’Église des cas révélés depuis. Pour beaucoup, cette commission parlementaire comprendra aussi une dimension symbolique pour aider les victimes et la société belge à faire le point sur une situation qui la blesse. Les objectifs et les modalités de cette Commission seront débattus la semaine prochaine à la Chambre. Une question se pose : jusqu’où pourra-t-elle aller dans ses travaux et dans ses conclusions alors que s’ouvre une année électorale et que le Parlement sera dissous au printemps ?

8. L’Église risque-t-elle de perdre une partie de ses financements publics ?

La question est posée par le monde politique. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) est ouvert à la discussion. Idem pour le ministre de la Justice (et de tutelle pour les Cultes) Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Les coupables doivent être rayés de la liste des salaires”, a-t-il affirmé à la Chambre.

Rappelons que les pouvoirs publics versent chaque année 280 millions d’euros pour financer les cultes reconnus. Le culte catholique perçoit approximativement 75 % de ces subsides. Des voix de plus en plus nombreuses plaident pour que cette proportion soit réévaluée en fonction de la pratique religieuse actuelle, mais une telle réforme est très complexe à mener d’un point de vue constitutionnel.

9. Ces scandales relancent-ils la question du célibat des prêtres ?

Médiatiquement, oui. Pour autant, la majorité des études sur la question ne pointe pas une relation de cause à effet entre célibat et abus. En 2021 en France, le rapport de la Ciase (la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) était assez formel : “Il n’y a clairement pas de lien de causalité entre le célibat et les abus sexuels – de très nombreuses violences sexuelles sont le fait d’hommes mariés”. Le débat ne s’arrête cependant pas là. La Ciase recommandait à l'Église d'évaluer les exigences éthiques du célibat. Pour beaucoup, le célibat a participé à un ensemble de causes favorisant le silence autour des abus, dont une héroïsation et une idéalisation du prêtre qui a pu intimider des victimes ou dévaluer leur parole. Derrière ce débat, l’Église est amenée à revoir l’ensemble de sa structuration hiérarchique, de sa formation, de son accompagnement, de la diversité des regards, des expertises en son sein… pour éviter toute culture favorable à produire, étouffer ou dissimuler des abus. Il est cependant important de souligner que la grande majorité des prêtres ne sont pas des abuseurs.

10. Les églises vont-elles encore se vider ?

La Flandre est marquée par une nouvelle vague de demandes de débaptisation. Pour autant, si des départs vont avoir lieu, il est difficile de conclure qu’ils seront massifs. La pratique actuelle ne s’explique plus majoritairement pour des raisons sociologiques, et la plupart des personnes déçues par l’institution l’ont déjà déserté. Un rapide coup de sonde parmi des pratiquants permet de comprendre qu’ils sont très touchés par les révélations, mais qu’ils sont attachés à l’Église par les relations humaines qu’ils y tissent au quotidien, par leur foi personnelle en Dieu et – par ricochet – en l’Église “qui est plus que cette institution froide et dure” (selon les mots de Saskia Van de Kieboom, bénévole et interlocutrice du diocèse d’Anvers pour les questions d’homosexualité ce vendredi dans Gazet van Antwerpen).