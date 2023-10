Abus sexuels dans l’Église en Belgique : “Ceux qui étaient censés être des témoins de Dieu l’ont complètement trahi”

À lire aussi

“Par définition, on ne peut pas en faire assez face à un traumatisme. Mais l’Église a agi”, rappelle Tommy Scholtes. “Depuis lors, 1.200 personnes ont été reçues, écoutées […] et ont bénéficié d’un accompagnement, avec des psychiatres et des psychologues. Des comités locaux se sont mis en place aussi. Ça n’est jamais assez car les choses sont infiniment lourdes à vivre, mais l’Église a agi. ”

Regrettant que le Vatican traîne parfois sur les sanctions à adresser aux prêtres pédophiles, l’Église belge assure pourtant avoir “redemandé que Roger Vangheluwe soit renvoyé à l’état laïc”. Ce qui constituerait un symbole important pour les victimes d’abus sexuels.

Conscient encore que les témoins de “Godvergeten” ont été “victimes d’une souffrance infinie” qu’il faut “écouter” et “respecter”, le porte-parole de la conférence des évêques estime toutefois qu’il n’y avait pas d’omerta institutionnalisée dans l’Église belge. “Dans les années (50, 60 et 70, NDLR) où les actes ont été commis, il y avait une sorte de tabou général. Je ne pense donc pas qu’il y avait un système organisé par l’Église. ” Et Tommy Scholtes de poursuivre : “Il y a eu un sentiment de honte dans l’Église et certains ont certainement voulu sauver l’institution. Mais c’est une erreur. ”

Dans la tourmente une fois encore, l’Église belge espère que le grand public fera la part des choses et reconnaîtra les efforts fournis depuis une décennie. “Il y a des personnes qui ont demandé à être débaptisées. C’est un phénomène qui est important. En même temps, même si la souffrance des victimes est immense, ce que fait l’Église dans ce dossier et dans bien d’autres est une manière correcte de réagir. ” Pas de quoi, donc, remettre en cause le financement de ce culte, selon Tommy Scholtes. “Il faut faire la part des choses : faire droit aux personnes qui ont été victimes d’abus mais aussi permettre que le culte puisse être vécu dans notre culture chrétienne en Belgique. ”