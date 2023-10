Ce nouvel édifice doit remplacer la maison d'arrêt vétuste et surpeuplée située à la Begijnenstraat qui date de 1855. Il doit s'établir à proximité du site industriel écologique, Blue Gate (ex-Petroleum Zuid).

Ce dossier traîne depuis pratiquement 15 ans. En 2021, un contrat avec un consortium de construction avait déjà été ficelé, mais à cause "de plusieurs changements et crises successives", l'impact du projet sur le budget devait être ajusté, entre autres, aux prix des matières premières et à l'inflation.