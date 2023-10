”Nous sommes environ à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Le record absolu pour un 2 octobre ne devrait cependant pas être battu”, détaille Pascal Mormal, météorologue. Demain, un front pluvieux devrait faire baisser ces températures “estivales” pour les prochains jours mais celles-ci remonteront ensuite en fin de semaine pour dépasser à nouveau les 20 degrés. "Ce qui est marquant, c’est la prolongation de la douceur qu’on a connue en septembre", souligne l’expert de l’Institut royal météorologique.

D’après lui, ces températures élevées s’expliquent par la présence d’une dépression sur l’Atlantique ainsi que d’un anticyclone sur l’Europe centrale. Il faut également ajouter à cela la Terre qui s’est elle-même réchauffée. Il s’agit d’un phénomène qui ne touche pas uniquement la Belgique. On peut voir notamment qu’en France, les 30 degrés ont été approchés voire dépassés localement.

Pascal Mormal ne se dit même plus “surpris” par de tels écarts avec les normales saisonnières. “Ces dernières années, on est pratiquement toujours au-delà. Les 10 années les plus chaudes l’ont été après 2005, le top 5 c’était après 2010.”

Ces épisodes “anormaux” ont tendance à être de plus en plus courants. "C’est évidemment un phénomène particulièrement inquiétant. Une telle hausse des températures peut avoir des répercussions gravissimes sur la nature et l’environnement. Des conditions météorologiques extrêmes se multiplient à travers l’Europe. Il suffit de penser aux incendies dévastateurs qui ont ravagé plusieurs pays cet été ou bien aux inondations tragiques qui ont frappé la Belgique en 2021”, rappelle Pascal Mormal. “On pourrait penser qu’il est agréable d’avoir des températures plus douces en automne ou en hiver mais cela veut également dire qu’il fera plus chaud durant les autres saisons et qu’elles seront moins supportables”, ajoute-t-il.

Enfin, le météorologue prédit que ce mois d’octobre devrait voir la douceur se prolonger. Il se pourrait également que novembre suive une même tendance même s’il est encore trop tôt pour pouvoir l’affirmer.