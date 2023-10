"À cause de nos voisins, lorsque nous rentrons à la maison, nous avons une boule à l’estomac"

Yasmina Hamlaoui assure que rien n’a fondamentalement changé dans son quotidien avec ses voisins. “Ils sont une quinzaine et vivent toujours dans une sorte d’impunité parce que, en Région bruxelloise, il n’existe pas de réglementation encadrant les colivings, c’est très choquant. Récemment, avec la vague de chaleur, ils ont sorti des piscines gonflables, ont convié des invités, ont mis de la musique sans se soucier du volume, se sont mis à hurler, tout en buvant de l’alcool. Même si on avait tous très chaud, on avait aussi envie de pouvoir ouvrir nos fenêtres le soir pour s’aérer.”

Mme Hamlaoui rappelle un autre incident survenu cet été. Ce soir-là, la mère de famille rentre à son domicile vers 22 heures, avec son compagnon et leur fille. Leur voiture à peine garée, ils constatent depuis la rue le vacarme qui provient de chez les voisins. “Les murs vibraient. On ne pouvait pas rester chez nous tellement le bruit était assourdissant.” En voyant Yasmina Hamlaoui dans la rue, téléphonant à la police, les fêtards s’empressent d’éteindre la musique. Au même moment, l’autre voisin mitoyen de Yasmina Hamlaoui (qui habite donc à deux maisons du coliving) arrive et explique qu’il a dû sortir faire un tour pour échapper au bruit. “Les voisins ne pouvaient donc plus rester ni à l’intérieur ni à l’extérieur. C’est dire à quel point c’était assourdissant ! La police a été très compréhensive et leur a demandé d’arrêter. C’est une patrouille qui était déjà venue et qui connaissait donc la situation. Mais on a affaire à des personnes qui vivent dans l’impunité. Leur propriétaire ne prend pas ses responsabilités parce qu’il risque tout au plus une amende de 350 euros. Qu’est-ce que cela représente par rapport aux milliers d’euros qu’il encaisse chaque mois avec ses chambres ?” Peu après l’intervention de la police, l’un des habitants du coliving interpelle Yasmina Hamlaoui, lui indiquant que les explications données quelques mois plus tôt à La Libre sont des mensonges. Encore choquée par cette remarque, la mère de famille s’indigne en prenant en exemples les œufs jetés sur la façade, les menaces, les patrouilles. “Où est le mensonge ?”, s’interroge-t-elle.

Pour Yasmina Hamlaoui et sa famille, le stress n’a donc pas disparu. “Être privés de sommeil et de bien-être chez nous, c’est une violence qui continue à nous être infligée. On n’est plus jamais tranquilles. Lorsque l’on rentre à la maison, ce n’est pas un havre de paix qui nous attend mais une boule à l’estomac.”

Yasmina Hamlaoui reconnaît tout de même que la parution de son témoignage lui a été utile. “Dans un premier temps, nous étions positivement très surpris des retombées de l’article et de la vidéo. Beaucoup de gens que l’on connaissait nous ont dit qu’ils ne se rendaient pas compte de ce que l’on vivait. On a aussi rencontré beaucoup d’autres Bruxellois impactés par le coliving, qui nous ont contactés en nous confiant qu’ils traversaient une situation similaire à la nôtre. Ça nous a permis d’un peu se structurer.”

D’ailleurs, Yasmina Hamlaoui et d’autres Bruxellois échangent régulièrement via un groupe WhatsApp qui compte actuellement une soixantaine de membres. “C’est une problématique qui touche de nombreuses familles. On a eu plusieurs retours tristes, comme le témoignage d’un homme atteint d’un cancer qui n’a ni les moyens financiers ni la force de prendre un avocat. Cela demande une énergie considérable de se défendre chez soi. Être ce garde-fou pèse sur les épaules des citoyens à cause du vide juridique. Le groupe nous aide aussi à ne plus nous sentir isolés, parce que nos histoires se recoupent toutes. Le bruit peut sembler tellement subjectif. Nos voisins jouent là-dessus en disant qu’on exagère. Mais ce n’est pas le cas.”

”Les cartes sont entre les mains du politique”

Mme Hamlaoui considère que son apparition dans les médias l’a aidée à défendre sa cause. “Je pense que ça a permis d’amener ce sujet sur le devant de la scène, et j’ai aussi réalisé l’impact que pouvait avoir un témoignage de femme, de mère de famille. Les cartes sont maintenant entre les mains du politique, c’est à eux de jouer !” Elle a d’ailleurs été contactée par Marc Weber, chef de cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (DéFi). “Il était très intéressé par la situation et nous a accordé un rendez-vous très humain. Il avait parfaitement conscience des nombreuses nuisances générées par le coliving et de la nécessité de légiférer. On a pu avoir une discussion très prometteuse.” Pour autant, le logement faisant partie des compétences régionales, les autorités communales n’ont pas la main sur une réglementation à ce sujet.

”Jusqu’ici, on attendait la rentrée pour que la nouvelle ministre en charge de l’Urbanisme, Ans Persoons, s’installe et déballe ses cartons”, indique Mme Hamlaoui. “Maintenant, j’imagine que des choses sont déjà en cours. Je pense qu’elle est très sensible à la nécessité de légiférer. Elle a un peu moins d’un an avant les élections, donc ça devrait aller vite, j’espère avant fin 2023.”

Trois mesures attendues

Concrètement, Yasmina Hamlaoui plaide pour trois mesures. En premier lieu, elle souhaite une limitation du nombre d’habitants par coliving. “Dans la maison unifamiliale à côté de chez nous, quatorze chambres ont été créées. Ils ont même creusé la cave pour qu’il y ait suffisamment de hauteur sous plafond pour y installer deux chambres supplémentaires, sans qu’un permis n’ait été accordé officiellement. Il n’y a pas eu d’enquête.”

Pour limiter l’impact des nuisances sonores, Yasmina Hamlaoui souhaite également la mise en place d’une obligation d’isoler correctement ces bâtis, aux frais du propriétaire, sans que les voisins impactés n’aient à payer.

Dernière mesure évoquée par Mme Hamlaoui : l’application d’une taxation spécifique à ce genre de logements. “Pour l’instant, ils sont taxés comme Monsieur et Madame tout le monde. Il s’agit pourtant d’une approche de fond de commerce, une sorte de mini-hôtel, de guest house. Malgré cela, les gérants et les propriétaires de coliving ne paient pas au même titre que les hôtels. Cela pose également de grandes questions par rapport à toutes les dérives que cela entraîne. Les communes se retrouvent alors à prendre en charge, que ce soit pour des questions de voirie ou de ramassage des ordures, des mini-hôtels qui ne sont pas déclarés en tant que tels, mais qui sont présentés comme des colocations traditionnelles, ce qui n’est absolument pas le cas dans les faits.”

”Faire de votre vie un cauchemar”

Pour la mère de famille, au-delà du simple aspect politique, une telle situation remet plus largement en cause l’image de Bruxelles. “Cela questionne le message qu’on a envie de lancer aux Bruxellois. C’est une décision importante de venir s’y installer, faire un prêt, investir. C’est un véritable choix de vie. Le poids financier est d’autant plus important si vous avez une famille à charge. Et puis, une fois que vous vous installez, un coliving profitant d’une totale impunité peut s’établir à côté de chez vous et faire de votre vie un cauchemar. Si rien n’est fait, le message envoyé est le suivant : 'Bruxellois, n’achetez plus, ne vous installez plus'. Bruxelles va-t-elle devenir une cité du coliving ?”

