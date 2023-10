Mathieu Michel sur la crise de l'accueil : "Nous proposons depuis de longs mois des solutions à Fedasil"

La Régie des bâtiments, le gestionnaire immobilier de l’État belge, possède un vaste parc de bâtiments et de terrains dont une partie est inoccupée. C’est assez logiquement que, au moment de trouver des lieux à transformer en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile qui sont à la rue, les regards se tournent vers son responsable. Mathieu Michel (MR), qui était jusqu’à présent resté plutôt discret dans le dossier, lance cette fois-ci son idée : “Nous proposons depuis de longs mois des solutions à Fedasil. L’agence n’est pas fan des petites structures. Elle privilégie les grands centres car cela est plus facile à gérer et permet d’économiser du personnel, qui fait défaut pour le moment. D’où ma proposition : des centres semi-autonomes”.