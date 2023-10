Jeudi soir et au cours de la nuit, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les minima oscilleront entre 4 et 12°C sous un vent faible et, à la côte, modéré de sud à sud- ouest. En fin de nuit, le vent deviendra parfois modéré au nord du sillon Sambre et Meuse.

Le temps sera sec et assez ensoleillé vendredi, avec un mercure en hausse affichant des maxima entre 15 et 20 ou 21°C, sous un vent modéré de sud-ouest.

Le week-end s'annonce lui aussi ensoleillé, avec des températures supérieures à 20°C et pouvant même atteindre 25°C dimanche dans le centre du pays.