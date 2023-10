Jusqu'à 12 à 14 heures de travail par jour, véritable mille-pattes... Voici le futur président de la Ligue des familles en Flandre

L’ancien porte-parole de Test-Aankoop (dont les premières éditions en néerlandais paraissent en 1960) avait rejoint la coupole européenne de défense des consommateurs Euroconsumers en 2013. Il en fut même le CEO pendant sept ans. Il quitta l’organisation en juin dernier avant d’être approché pour diriger la Ligue des familles en Flandre.

Né à Deurne, juriste de formation, Ivo Mechels a d’abord travaillé au Cepess, le bureau d’études du parti flamand CVP, l’ancien nom du CD&V. Son premier patron y était Herman Van Rompuy. Il fut ensuite le porte-parole des ministres Leo Delcroix et Karel Pinxten avant de rejoindre Test-Achats en 1995. Ivo Mechels s’est toujours senti comme un poisson dans l’eau dans le secteur de l’économie sociale. Ce bosseur acharné (12 à 14 heures par jour) a quatre petits-enfants dont il s’occupe de temps en temps. Véritable mille-pattes, sympathisant et membre d’Amnesty International depuis l’âge de 16 ans, Ivo Mechels enseigne les sciences familiales dans une école supérieure à Schaerbeek et à l’université d’Anvers depuis 25 ans.

Le nouveau boss de la Ligue des familles en Flandre aura une année 2024 chargée, avec les élections en ligne de mire. Il souhaite que le Gezinsbond, qui emploie 127 salariés et dix mille bénévoles, soit plus active dans les cénacles politiques et davantage présent dans les médias. Environ 130.000 familles sont aujourd’hui affiliées à la Ligue des familles.

Chroniqueur, lauréat en 2009 du Prix Karel Van Noppen (du nom de cet inspecteur gouvernemental du bétail assassiné en 1995), Ivo Mechels affirme qu’il travaillera au moins deux jours et peut-être davantage comme président de la Ligue des familles flamande. Il souhaite continuer “à s’engager pour construire une société plus solidaire” et veut “contribuer à lutter contre la grande pauvreté”.