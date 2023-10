Le “deepnude”, cette dérive inquiétante de l’intelligence artificielle qui peut dévoiler votre intimité : "J’ai vraiment cru que c’était moi"

Il y a quelques années, Julia a commencé une carrière dans le mannequinat. Pour promouvoir son travail, elle poste régulièrement des photos d’elle sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, la jeune femme reçoit un mail anonyme dans lequel elle découvre avec stupéfaction cinq photos d’elle complètement dénudée. “Je me suis dit : 'Mais c’est moi ?'. J’ai vraiment cru que c’était moi. Il m’a fallu une à deux secondes pour me dire : 'Non, ce n’est pas toi. Tu n’as jamais fait de shooting de la sorte'. N’importe qui peut chercher, personne ne trouvera une photo de moi complètement nue en shooting, ça ne s’est jamais fait.”