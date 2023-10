Cohabitation difficile dans le quartier bruxellois Alhambra: "Des filles ont dit oui, juste pour une fois, et maintenant c’est terminé pour elles"

Riverains et prostituées cohabitent dans un calme relatif, mais depuis quelques semaines, la recrudescence des faits de violence est venue perturber cette cohabitation. En cause : un autre public venu petit à petit s’installer, provoquant échanges de gifles et crêpages de chignon.

D’après Mathias, tout a empiré lorsque des consommateurs de stupéfiants sont arrivés dans le quartier, éjectés d’autres rues de la capitale. Ne sachant pas où loger, certains d’entre eux ont voulu trouver refuge soit dans l’ancien café Tropicana, soit dans l’ancien hôtel de passe Studio Europe. Sauf que les lieux étaient déjà occupés par plusieurs familles Rom. Conséquence : une dispute générale a éclaté il y a une dizaine de jours. Au grand dam du voisinage. “Personnellement, ce qu’ils font ne me regarde pas, mais quand il y a du chahut, à toute heure du jour et de la nuit, avec des prostitués, des proxénètes ou avec n’importe qui d’autre, ça devient notre problème aussi”, explique Mathias, un peu désemparé.

Sébastien Morvan, co-fondateur de Brussels Beer Projet, qui gère le café Flamingo, explique ne pas avoir de commentaire particulier sur la situation, “sauf celui de tout citoyen qui espère que les autorités démêleront les complexités politico-administratives pour apporter une solution qui soit positive au plus vite pour le quartier.”

Des “toxicos qui squattent le territoire”

Quand on interroge Rachida (prénom d’emprunt) sur le vivre-ensemble dans le quartier, la prostituée hésite longuement. Puis répond. “Y a des gens contents, et y a des gens pas contents. Parfois ça rigole, parfois ça crie. Et voilà tout”, lance-t-elle en observant d’un air curieux sa copine qui, en nous voyant approcher, a pris la fuite en courant.

Sur l’autre trottoir, Nour, Olga et Ludmila (prénoms d’emprunt) nous interpellent en chantonnant qu’elles n’ont “ni maître, ni mari, ni mac (maquereau, NdlR)”, avant d’éclater de rire. Quant à ce qui se passe dans le quartier, elles sont catégoriques : tout ce chahut n’est pas de leur faute, mais celle “des toxicos qui viennent squatter leur territoire”.

”Les gens aiment bien dire qu’on fout la merde parce qu’on est des prostituées, mais se faire remarquer comme ça, en se bagarrant, ça n’est pas dans notre intérêt, assure Nour. Nous trois, on ne préfère pas trop prendre des trucs bizarres. Déjà, parce que ça coûte. Au café, là-bas, c’est cinq balles le Vodka Red Bull, c’est beaucoup alors que le but, c’est de gagner de l’argent, pas d’en gaspiller. Parfois, je veux bien prendre un verre au bar, mais si c’est pour espérer un client qui ne viendra peut-être pas, c’est pas intéressant.”

Elle poursuit. “Nous essayons de réfléchir. Le problème, c’est qu’il y a des filles qui ne réfléchissent pas et c’est ça qui cause des soucis. Parce qu’après, elles tombent dans la drogue, puis elles ramènent des clients avec qui consommer, et parfois, ces mecs sont complètement pétés. Ces gars reviennent plus tard et ramènent d’autres gens, et hop, c’est le bordel. Enfin, quand je dis bordel, vous avez compris, hein”, se marre la jeune fille.

Olga, elle, explique qu’elle ne consomme aucun stupéfiant pour éviter de mettre à mal son corps qui reste son seul outil de travail. “Moi, de toute ma vie, j’ai jamais pris aucune drogue, pas même de l’alcool. J’ai trop peur des effets. Quand je vois certaines filles qui étaient magnifiques et qui, maintenant, ressemblent à des zombies, je suis triste. Donc non, même contre une valise d’argent, je vous jure, Madame, que je préfère dire non. Beaucoup de filles ont dit oui, juste pour une fois, et maintenant, c’est terminé pour elles.”

Heure de pointe : 9 heures-12 heures

Ces prostituées insistent pour expliquer qu’elles ne sont pas liées aux tensions grandissantes dans le quartier, et que de nombreuses autres filles ont d’ailleurs choisi d’adapter leurs horaires pour éviter tout grabuge.

Il est d’ailleurs 10 heures du matin-là, et, déjà, près d’une vingtaine de filles occupent les trottoirs. “Beaucoup pensent qu’on bosse la nuit, mais en vérité, y a plus de boulot, pour nous toutes, en journée. L’heure de pointe pour une prostituée, c’est entre 9 heures et 12 heures, précise Nour. C’est dans ces moments qu’un client va venir, soit en faisant un détour avant d’aller travailler, soit en profitant de sa pause. Le soir, c’est trop risqué pour les clients qui veulent rester discrets, et c’est trop risqué pour nous avec les gens qui pourraient nous ennuyer.”

Parmi ces “gens qui pourraient les ennuyer”, elles pointent surtout les consommateurs de crack et d’héroïne. Dealeurs et trafiquants sont-ils, aussi, une menace ? “Pas du tout”, répondent-elles, en chœur. “On sait où ils sont dans le quartier, mais ils ne sont pas méchants avec nous, et nous, on est gentilles avec eux, répond Ludmila.

Et Nour d’ajouter : “Souvent, des policiers viennent nous poser des questions et veulent savoir où sont les dealeurs, etc. Mais c’est pas eux, le souci. Le souci, ce sont des mecs comme ce client qui a donné 1 000 euros à une fille pour deux journées complètes. Évidemment, 1 000 balles, t’es heureuse. Sauf que quand elle est revenue, elle était complètement accro et elle était enceinte. Maintenant, elle bosse avec sa mère qui la surveille H24. C’est pas une vie, ça”.

Et de conclure : “Les gens viennent nous dire que beaucoup de choses qui se font, ici, ne sont pas légales. Pour être honnête, je ne sais pas ce que dit la loi, je sais pas si ce que je fais, c’est interdit, mais moi, je ne casse la tête à personne, je fais mes trucs dans mon coin, et c’est tout. On est comme ces gens dans leurs maisons tout autour : on veut vivre en paix”.