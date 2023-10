D’où viennent les derniers exilés ukrainiens en Belgique? “C’est la grande question du moment"

Au total, la Belgique a accordé un peu plus de 75 000 attestations de protections temporaires depuis le début du conflit en février 2022 et l’arrivée des premiers exilés sur le territoire. On comptait pourtant, le 1er octobre, seulement 57 066 inscrits dans les registres des communes belges. La différence peut s’expliquer par deux raisons. Il y a d’un côté des personnes qui ne se sont jamais inscrites dans les communes car elles ne l’estimaient pas nécessaires. Il y a, de l’autre côté, des personnes qui ont communiqué leur départ du territoire belge ou qui ont été radiées parce qu’elles ne se sont plus manifestées. Puisqu’elles ne sont plus censées être sur le territoire belge, les autorités les enlèvent des registres. Cela représentait, au début du mois, un total de 11 066 personnes (dont 117 décès et 2 Ukrainiens qui ont adopté la nationalité belge).

À lire aussi

La grande question

Difficile actuellement de connaître l’origine des personnes qui arrivent encore chaque jour en Belgique. S’agit-il de réfugiés en provenance directe d’Ukraine, ou plutôt d’exilés qui étaient déjà installés dans un autre pays européen ? “C’est la grande question du moment, nous cherchons à le déterminer”, explique Peter Michiels, le coordinateur bruxellois. “Je ne pourrais pas le dire précisément mais j’ai entendu plusieurs personnes qui avaient trouvé refuge à proximité de la frontière et qui ont décidé d’avancer un peu plus dans le territoire européen, avec la perspective d’une guerre qui dure longtemps”, indique Alina, qui a elle-même fui Kiev et qui porte désormais la voix des exilés à Bruxelles.

Un récent coup de sonde dans la communauté montre qu’environ la moitié des exilés en Belgique compte s’installer durablement dans leur pays d’accueil. “Ils ont commencé à s’intégrer en apprenant le français ou le néerlandais, en cherchant très activement un travail ou un logement malgré la barrière de la langue ou les difficultés à convaincre les propriétaires”, constate la jeune femme.

Durant les mois d’été, Alina a observé de nombreux allers-retours vers l’Ukraine. Beaucoup de familles sont allées passer quelques jours dans leur village d’origine pour retrouver un temps la famille restée au pays ou pour s’assurer que leur maison tenait encore debout malgré les bombes. “Mais il s’agissait de petits voyages, l’espace d’une semaine. N’oublions pas que beaucoup de femmes sont séparées de leur mari resté combattre en Ukraine. Beaucoup d’enfants ont aussi envie de revoir leur papa”.

guillement N’oublions pas que beaucoup de femmes sont séparées de leur mari resté combattre en Ukraine. Beaucoup d’enfants ont aussi envie de revoir leur papa

Une répartition inégale

Un coup d’œil dans la répartition entre les régions montre une forte disparité. La Flandre accueille 59,11 % des exilés enregistrés sur le territoire belge. La Wallonie compte 19,19 % du total, et la région bruxelloise 21 %. “La proportion accueillie en Flandre reste stable depuis des mois, alors que l’écart entre la Wallonie et Bruxelles s’agrandit”, constate Peter Michiels, qui rappelle que la région bruxelloise accueille près du double de ce qui était initialement prévu.

Dans la capitale, les exilés ayant fui l’Ukraine cherchent une place dans le marché de l’immobilier. La plupart ont quitté les logements collectifs un temps mis à leur disposition. “Désormais les bâtiments qui avaient été mobilisés pour l’accueil des Ukrainiens glissent vers d’autres groupes cibles à l’instar des demandeurs d’asile”, relève encore Peter Michiels.