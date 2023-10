"Vigilance active", patrouilles plus fréquentes... Au sein de la communauté juive de Belgique, la crainte est vive

Les violences en Israël et à Gaza pourraient-elles être importées en terres européennes ? La crainte est vive au sein de la communauté juive de Belgique. Le député anversois Michael Freilich (N-VA) se dit même “profondément inquiet”, estimant que des “tensions peuvent s’intensifier à tout moment”, singulièrement à Anvers où vit une importante communauté juive qui a d’ailleurs créé, il y a quelques années déjà, une sorte de ligne téléphonique d’urgence permanente et qui leur est dédiée. Et d’après Michael Freilich, les appels inquiets sur cette hot-line ne cessent de se multiplier. Le député a demandé un “signal clair” de la part des autorités, pour apaiser les citoyens juifs du pays.