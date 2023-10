"La première fois depuis longtemps qu'on observe ça": voici les prévisions météo de ces prochains jours

À lire aussi

Le mercure va ainsi descendre autour de 14 degrés samedi et pas plus de 11 ou 12 degrés pour dimanche et le début de la semaine prochaine. “Pour la première fois depuis longtemps, on va retrouver des valeurs sous les normales de saison. Avec 23 degrés ce mardi, on se situe 7 à 8 degrés au-dessus de la moyenne, qui tourne à cette période de l’année entre 15 et 16 degrés.”

Une bonne nouvelle, même s’il va faire beaucoup plus frais. “Durant la seconde partie de la semaine, on devrait voir les températures remonter pour tourner autour des normales de saison, mais l’ensemble de la semaine devrait laisser place au soleil, affirme le météorologue. Le temps va être influencé par des courants continentaux plutôt frais mais qui vont nous amener du soleil.”

Mais à quoi faut-il s’attendre pour la suite de la saison ? “Le mois d’octobre s’annonce largement plus sec que la normale, avec des températures autour des moyennes. Pour le mois de novembre, les modèles évoquent par contre le retour de conditions pluvieuses, et un temps plus doux, avec des flux océaniques assez actifs.”

Un type de temps qu’on devrait conserver au début de l’hiver. “On parle évidemment d’une échéance assez éloignée, mais le mois de décembre s’annonce similaire au mois de novembre, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le froid et la neige.”

Tout cela a aussi de quoi laisser penser que l’année 2023 trouvera sa place parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées. “Si on arrête le compteur à ce mardi 9 octobre, on arrive à une température moyenne de 13,2 degrés. Pour cette période, 2023 se classe ainsi à la troisième place des années les plus chaudes. Avec les prévisions des modèles saisonniers, on peut estimer que cette année sera probablement dans le top 5 des années les plus chaudes, voire le top 3”, conclut-il.