Pour contrer la crise de l'accueil, le budget des services de l’asile atteint des records

La très grande majorité du budget revient à l’agence Fedasil. Cette dernière avait pu compter l’année dernière sur une dotation de 702 millions d’euros. Il faudra y ajouter quelques dizaines de millions d’euros pour couvrir la hausse de l’activité, mais aussi les effets de l’indexation du personnel ou encore la hausse des coûts de l’énergie. La dotation fédérale de Fedasil a presque triplé depuis 2018. Cette année-là, l’agence avait pu compter sur une enveloppe de 261 834 999 euros. Cette enveloppe dépassera les 800 millions l’année prochaine. “Mais Fedasil ne s’occupe pas uniquement des places d’accueil. Une partie du budget servira au financement des programmes de retours volontaires ou à l’activation des demandeurs d’asile sur le marché du travail”, fait valoir le cabinet de Moor. Une partie revient, en outre, aux organisations qui s’occupent de l’accueil et une autre, aux CPAS pour leur rôle dans la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés.

L’ensemble de ce budget n’est pas donc destiné à financer l’accueil. Une partie des nouveaux moyens dégagés pour 2024 ira au commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour accélérer les procédures et une autre, à la Justice pour améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés. Enfin, une part de cette enveloppe servira à renforcer la coopération au développement dans les pays d’origine et la coopération internationale dans les politiques migratoires.