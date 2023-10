La FGTB se retire de la manifestation pro-Palestine après l'infiltration de l'organisation pro-Hamas Samidoun

Une large coalition de la société civile appelle à manifester pour la paix et contre “l’apartheid”. Une autre organisation appelle à rejoindre la manifestation avec un propos nettement plus radical. Il s’agit de Samidoun. Celle-ci applaudit l’offensive du Hamas ayant fait près d’un millier de morts et demande de venir “soutenir la résistance armée”.

À lire aussi

Un groupement d’associations appelle à manifester pour la paix et contre “l’apartheid”. ©DR

Cette concomitance des luttes a poussé certaines organisations à se rétracter de l’événement. La FGTB nous a annoncé ce midi qu’elle se retirait de la manifestation. “Au vu des risques de récupération par des groupes auxquels nous ne souhaitons pas être associés, la Centrale Générale FGTB a décidé de se retirer de l’action”, nous communique Geoffrey Goblet, secrétaire général.

Deux mouvements distincts

Le premier appel à manifester a été lancé par l’Association belgo-palestinienne. Il parle d’un “cessez-le-feu”, réclame une paix juste et se présente “contre la violence coloniale et l’apartheid”.

Cet appel a été signé par diverses associations, comme Agir pour la Paix, AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium), BA4P, CNAPD, Comac, Communauté palestinienne en Belgique et au Luxembourg, Ecolo J, Een Andere Joodse Stem (EAJS), Gauche anticapitaliste, Intal, JAC, Jeunes FGTB, FGTB (Centrale Générale), Mouvement des Jeunes Socialistes, Palestina Solidariteit, Présence et action culturelles (PAC), Pro-JeuneS, Solsoc, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Viva Salud, Vrede vzw.

Le visuel pour cette manifestation a déjà suscité des réactions outrées car il ne fait nullement mention de l’attaque terroriste du Hamas qui a fait près d’un millier de morts en Israël. Si le message sur le communiqué d’invitation à l’événement est un peu plus nuancé, puisqu’il parle de “violences dirigées contre des civils, qu’ils soient palestiniens ou israéliens”, le message communiqué par l’affiche crée un certain malaise chez les organisations participantes.

Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) nous affirme ne pas avoir donné son accord pour que son logo apparaisse ainsi sur l’affiche.

Samidoun tente de se greffer

Ce message est toutefois occulté par l’irruption de Samidoun. Cette organisation présente l’attaque terroriste du Hamas comme un acte de résistance. “Gloire aux martyrs ! Victoire de la résistance palestinienne ! Longue vie à la lutte pour le retour et la libération, du fleuve à la mer !”, écrit-elle sur Facebook.

À lire aussi

Son visuel d’invitation comporte un message en arabe. Traduit, il indique ceci : “Venez soutenir la résistance ARMÉE”. “Comment cela a-t-il été approuvé ?”, sindigne l’Ambassadrice d’Israël auprès du Royaume de Belgique Mme Idit Rosenzweig-Abu.

”Samidoun tente de se greffer à la manifestation sans l’accord des coorganisateurs”, nous explique l’UPJB, l’Union progressiste des juifs de Belgique. C’est “la raison pour laquelle elle a créé un évènement Facebook distinct”. “L’UPJB n’a aucun lien avec cela et ne peut que condamner fermement des propos où apparaissent des mots comme “Gloire aux martyrs”.”

Même propos de la part d’EcoloJ. “Cette organisation n’a aucun lien avec nous. Nous ne souscrivons pas du tout à leur message. Nous n’avons rien à voir avec cette organisation.”

Toutes les organisations signataires de l’appel à manifester condamnent sans ambiguïtés les actions du Hamas et s’en disent horrifiées. Elles déclarent se rassembler pour réclamer une désescalade de la violence et assurer la protection des populations civiles.

Pour une question de timing, la manifestation n’est pas autorisée, mais seulement tolérée.