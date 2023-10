Nouvelle plainte d’une ASBL d’intégration des Roms contre Conner Rousseau

La communauté Rom bruxelloise compte aussi inviter M. Rousseau au camp de concentration d’Auschwitz, où plus de 20 000 Roms ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon l’avocat des Roms de Bruxelles, Abderrahim Lahlali, Conner Rousseau pourra alors réellement se rendre compte de la gravité de ses propos envers une communauté particulièrement visée par le régime nazi pendant la Seconde guerre mondiale.

Mercredi, Conner Rousseau a également rencontré des représentants de la communauté Rom dans sa ville de Saint-Nicolas. Il leur a renouvelé ses excuses. Les représentants des Roms les ont qualifiés de “sincères et convaincantes”. À l’issue de cet entretien, ils ont annoncé avoir renoncé à déposer plainte contre Rousseau.

Unia, le service public de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances, avait également ouvert un dossier afin de déterminer ce qu’a dit exactement Conner Rousseau dans la nuit du 1 au 2 septembre à Saint-Nicolas et voir si ses propos ne contreviennent pas à la législation contre les discriminations et le racisme.