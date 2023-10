Qu’est-ce que le Mouse jacking, technique de vol de voiture, et comment s’en préserver ?

Mais comment se déroule un Mouse jacking et qui peut en être victime ? Cette technique cible les véhicules récents, pour lesquels une clé physique n’est pas nécessaire pour pénétrer dans la voiture ou la démarrer. On parle donc des clés électroniques, qui émettent un signal. Les voleurs ont alors recours à un appareil qui va intercepter le signal de ladite clé et vont ensuite envoyer ce signal à proximité de la voiture, via un ordinateur ou une tablette, comme l’explique Philippe Borza dans les colonnes de la RTBF. Le signal est souvent facile à trouver pour les voleurs, celui-ci se trouvant généralement près de la porte d’entrée du domicile. Ils peuvent ensuite faire démarrer la voiture, la volant sans laisser la moindre trace d’effraction.

Mais il est possible d’empêcher ces vols. Pour ce faire, le chef de police conseille de placer la clé du véhicule à une distance suffisante de la voiture pour que son signal ne puisse pas être capté. “L’idéal, c’est que le signal de la clé ne sorte pas de l’habitation”, a-t-il développé. On peut encore aller plus loin et se procurer des boîtiers qui font office de cage de Faraday : “Ils empêchent le signal de sortir”, bien que ce soit plus cher. Une autre mesure citée par Philippe Borza est celle de l’antivol “sur le volant ou la boîte de vitesses, mais c’est sans doute un peu plus fastidieux”.