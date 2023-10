Comment le service citoyen pourrait décoller en Belgique: "Ça m’a fait grandir à une vitesse incroyable!"

Mais qu’est-ce que le service citoyen ? C’est un programme pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont prêts à s’engager, pendant six mois, dans le projet solidaire de leur choix (dans la culture, l’environnement, la santé, le social,…) au sein d’une ASBL, d’une coopérative, d’un service public,…“Cela permet au jeune de se confronter au réel, de mûrir et d’avoir une vision plus claire de la place qu’il va avoir dans la société”, résume François Ronveaux. “Auparavant, à 25 ans, on avait trois enfants et une carrière toute tracée. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les jeunes ont besoin d’expérimenter le monde afin d’identifier les choix qu’ils vont poser.”

Durant ce stage, ils sont à 4/5e temps en mission dans une structure où ils sont guidés par un tuteur. Le reste du temps, ils bénéficient de formations (en premiers secours par exemple) et de rencontres avec d’autres jeunes de leur promotion. Les services citoyens se font en Belgique mais la plateforme voudrait développer des échanges avec les autres pays européens.

L’héritage des objecteurs de conscience

Le service citoyen est en quelque sorte le descendant du service civil qu’accomplissaient les objecteurs de conscience qui ne voulaient pas faire leur service militaire, poursuit François Ronveaux. Mais le service citoyen s’est essentiellement développé au sud du pays. “Près de 85 % des jeunes engagés sont francophones et 15 % seulement sont Flamands”, précise le directeur. Pourquoi ? Parce que les financements ont été octroyés par les entités fédérées et que la Flandre (N-VA en tête) n’a pas beaucoup soutenu le service citoyen. Aussi parce que la Flandre, au contraire de Bruxelles et de la Wallonie, n’a pas reçu d’aides du Fonds social européen, ajoute le directeur.

Désormais, avec le soutien du gouvernement fédéral, le service citoyen, qui durera de six mois à un an, sera mieux réparti en Belgique, “à l’image de ce qu’il est dans les autres pays”. À partir de l’an prochain, le jeune (jusqu’à 30 ans, normalement) aura un statut qui n’est ni celui de volontaire, ni celui de chômeur, ni celui de stagiaire. Un statut spécifique qui comprendra une indemnité de 25 euros par jour (aujourd’hui, c’est maximum 10 euros par jour), cumulable avec une allocation de chômage, un revenu d’intégration sociale ou une allocation familiale.

”Je ne trouvais pas ce qui me plaisait”

De plus en plus de jeunes pourront donc accomplir un service citoyen. Une expérience particulièrement enrichissante, à en croire le témoignage de Thomas, 23 ans, sur le site de la plateforme : “Ça m’a fait grandir à une vitesse incroyable”. “En l’espace de trois semaines, je me suis senti plus valorisé que durant toutes les années où j’ai travaillé”, appuie Axel, 25 ans.

Tamara (24 ans), elle aussi, se montre enthousiaste. Engagée depuis début septembre dans un service d’aide aux jeunes en difficulté à Charleroi, elle confie à La Libre qu’elle apprécie “de connaître et d’aider ces jeunes aux parcours compliqués”. Si elle s’est lancée dans un service citoyen, c’est parce qu’elle n’avait pas encore trouvé sa place. “J’ai fait de l’hôtellerie et des soins animaliers, mais je ne trouvais pas ce qui me plaisait vraiment”, dit-elle. ” Si le bilan est positif au bout des six mois, peut-être que je me dirigerai vers ce métier d’éducatrice.” Tamara recommande cette expérience : “C’est une façon de découvrir un métier, de tester et de rencontrer d’autres jeunes qui ont des parcours différents !”.