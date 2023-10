La Défense belge annonce que l'aérodrome militaire d'Ursel sera réactivé la semaine prochaine

De tels exercices devraient permettre à la Défense, si le gouvernement l'ordonne, de se déployer rapidement n'importe où dans le monde pour des opérations de paix et de sécurité, ou dans le cadre d'opérations d'extraction non armées afin d'évacuer des compatriotes dont la sécurité est compromise. Une telle opération, baptisée en jargon NEO ("Non-combatant Evacuation Operation"), s'était déroulée en août 2021 à Kaboul, lors du retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, sous le nom de "Red Kite".

Lors de l'exercice organisé à Ursel du 16 au 19 octobre (avec le vendredi 20 comme jour de réserve), l'équipe de la DATM déploiera tous ses moyens pour le balisage des pistes et une tour de contrôle mobile. Et les contrôleurs aériens militaires recevront une formation adaptée pour leur permettre de gérer efficacement le trafic aérien dans de telles situations exceptionnelles, a ajouté la Défense.

Les lundi, mardi et mercredi, les vols se dérouleront également après la tombée de la nuit, jusqu'à 22h00 au plus tard. Les opérations militaires seront limitées aux installations de l'aérodrome et impliqueront des avions de transport (de type Airbus A400M et C130H Hercules), des avions d'entraînement (de type Marchetti) et des hélicoptères (NH90 et A109). Des avions de combat F-16 pourraient effectuer des mouvements d'approche mais sans se poser.

La Défense prévient que les personnes souhaitant venir observer les avions sont priées de rester en dehors du périmètre de la zone militaire pour des raisons de sécurité. La zone militaire ne sera pas ouverte au public.