Les données collectées dans les aéroports ne peuvent pas servir à lutter contre l’immigration illégale

Dans son arrêt rendu jeudi, la Cour constitutionnelle valide la loi d’enregistrement des données, mais uniquement si la collecte sert à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. La Cour relève que la loi adoptée le 25 décembre 2016 vise bien à assurer la sécurité publique. Toutefois, pour les vols intra-européens, la Cour précise qu’il faut que la menace sécuritaire soit réelle et prévisible. C’est l’Ocam qui devra évaluer l’état de la menace.

Maximum 6 mois

La haute instance demande au législateur de revoir le point de la loi qui concerne la lutte contre l’immigration illégale. En effet, la loi de 2016 prévoit que l’utilisation des données PNR puisse servir au contrôle des personnes aux frontières. Un moyen de prévenir les arrivées de voyageurs sans titre de séjour. Dans un premier temps, en 2019, la Cour constitutionnelle n’avait pas été contre cette disposition. Cependant, les juges de la cour belge ont constaté que la CJUE l’avait, elle, recalée. Mais, comme la Cour belge “juge qu’elle ne peut pas revenir sur ce qu’elle a définitivement jugé”, elle demande au législateur de revoir d’initiative la loi et de l’adapter à l’arrêt de la CJUE.

La Cour demande également que le délai de conservation des données de l’ensemble des passagers ne dépasse pas six mois. Le texte de 2016 semble laisser une certaine marge d’interprétation. La haute cour préconise une lecture stricte du délai, à savoir que les données des passagers ordinaires soient supprimées après six mois et que seules celles des passagers estimés comme à risque puissent être conservées cinq ans.