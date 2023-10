Les jours sont comptés pour les occupants du squat de la Rue de la Loi : "Je ne pense pas que les hommes présents ici quitteront le bâtiment"

L’occupation du bâtiment a débuté à la fin du mois d’avril 2023, suite à l’évacuation du Palais des droits, où près d’un millier de migrants – demandeurs d’asile et sans-papiers avaient trouvé refuge. Une partie d’entre eux s’était retrouvée à nouveau à la rue et avait décidé d’occuper ce lieu alors vide. Nom de l'opération : "Toc-toc Nicole".

Squat en première classe

Il n’y a presque personne, en cette fin de matinée dans le bâtiment. “Depuis que l’électricité a été coupée au mois de juillet, les occupants passent la journée dans la rue ou au Hub humanitaire. Ils reviennent le soir pour passer la nuit”, précise Alexia, membre du collectif “Stop à la crise”, qui encadre l’occupation. C’est dans la pénombre qu’il faut monter l’imposant escalier en marbre blanc qui conduit aux pièces aménagées en dortoirs. Là, quelques matelas sont installés à même le parquet, sous les moulures dorées des plafonds. Certaines poignées de portes dorées sont classées ; les occupants les ont entourées de mousse afin de les protéger. Curieuse précaution.

Chaque pièce est dédiée à un groupe selon le pays ou la communauté d’origine. Dans celle occupée par les Palestiniens, deux jeunes adultes sont occupés à se couper les cheveux. Ils sont arrivés en Belgique il y a une vingtaine de jours et ont toujours séjourné ici. Ils savent que les jours sont comptés, mais n’ont pas d’autre solution. “Nous devrons très probablement dormir à la rue. Mais nous sommes des demandeurs d’asile, et l’État est censé nous fournir un centre ou même un hôtel, un toit pour nous abriter”, assure le premier. “Je ne pense pas que les hommes présents ici quitteront le bâtiment, car cela signifie retourner à la rue”, glisse le second.

guillement Nous avons proposé à l'agence Fedasil deux autres bâtiments de notre parc situés à Bruxelles. Nous sommes d'accord de les transformer en structure d'accueil temporaire car ils sont pour le moment inoccupés. Mais l'agence de l'accueil n'a pas donné suite à notre offre.

Le bâtiment devra pourtant être libéré d’ici le 20 octobre. L’échéance a été reportée à plusieurs reprises, faute d’avoir trouvé des places ailleurs pour reloger ces hommes. Le promoteur immobilier Atenor doit entamer les travaux de rénovation de ce lieu qui intégrera prochainement le nouveau centre de conférence de l’Union européenne. “Quand l’occupation a démarré, en avril dernier, nous avons été un peu pris de court. Le chantier allait débuter et l’entreprise générale occupait déjà le bâtiment. Nous avons pris contact avec le collectif “Stop à la Crise” et nous avons proposé un contrat d’occupation temporaire qui courait jusqu’au 1er septembre”, explique Gilles Vanolsem, ESG manager chez Atenor.

Une offre sans suite

L’accord prévoyait que les hommes qui étaient dans le bâtiment le libèrent pour la fin du mois d’août et qu’ils obtiennent une place dans le réseau Fedasil, pour ceux qui y avaient droit. Sauf que, le jour même où ils devaient quitter les lieux, la secrétaire d’État annonçait que les hommes seuls n’avaient plus accès au réseau Fedasil afin de réserver les places aux familles. Atenor avait alors marqué son accord pour décaler d’un mois la fin de l’occupation, le temps de trouver une solution. “Nous avons proposé à l’agence Fedasil deux autres bâtiments de notre parc situés à Bruxelles. Nous sommes d’accord de les transformer en structure d’accueil temporaire car ils sont pour le moment inoccupés. Mais l’agence de l’accueil n’a pas donné suite à notre offre”, indique M. Vanolsem.

”Nous avons reçu une proposition de bâtiment alternatif, mais cela ne veut pas dire que le lieu est adapté à l’accueil, précise Fedasil. Nous recevons un grand nombre de propositions et il y a différents critères qui entrent en ligne de compte avant qu’un site puisse être opérationnel. L’ouverture d’un centre est un processus lent qui peut prendre des mois. Sans compter les freins des autorités locales. Fedasil analyse en permanence une trentaine de sites et, lors des ouvertures nous privilégions l’accueil des familles/femmes, conformément aux instructions de la secrétaire d’État Nicole de Moor. Les hommes seuls de la Rue de la Loi ne seront pas accueillis en priorité car, pour les places qui se libèrent, au compte-gouttes, nous tenons compte de critères tels que la vulnérabilité et la date d’introduction de la demande d’asile”, précise le porte-parole de Fedasil. L’agence évite de placer ces centres dans les communes où il y a déjà des structures d’accueil. Il faut aussi tenir compte de la répartition entre les trois Régions. Et Bruxelles est à ce titre déjà fortement sollicité.

Éviter la force

Si les demandeurs d’asile sont sous la responsabilité de Fedasil, ce n’est pas le cas des sans-papiers qui, eux, doivent compter sur le réseau destiné aux sans-abri. Un tour de passe-passe avait été imaginé. Les bâtiments proposés par Atenor auraient accueilli des personnes qui sont déjà dans le réseau d’urgence, notamment des familles, ce qui aurait libéré des places. Et les hommes de la Rue de la Loi auraient pu prendre ces places. Mais il faut pour cela la validation de l’agence de l’accueil, ce qui n’est pas le cas actuellement. “On entend que les centres ne seraient pas tout à fait conformes. Mais la rue ne l’est certainement pas !”, peste une source proche du dossier, agacée de son enlisement alors que le promoteur immobilier propose des solutions.

Sur place, les bénévoles qui encadrent l’occupation vont réunir les hommes concernés pour leur expliquer la situation. “Mais jamais nous ne leur disons ce qu’ils doivent faire”, précise Alexia. La semaine prochaine, il faudra partir, sinon c’est la police qui devra les faire sortir, conformément à la décision de justice rendue plus tôt. Tout le monde redoute une évacuation par la force.