"En tant que chirurgien, j'ai été confronté à un mal ignoble, une des choses les plus terribles à traiter"

Comment est-ce que, à 34 ans, alors qu’on termine ses années d’assistant et qu’on est père de 4 enfants, on se décide à partir quelques semaines à l’autre bout du monde pour sauver des vies ?

Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. A la place du service militaire, j'ai demandé un service civil et je suis parti deux ans au Congo pour tenir un hôpital de brousse. A ce moment-là, j'étais généraliste mais j'ai dû pratiquer la chirurgie, la gynécologie... A mon retour en Belgique, je me suis spécialisé en chirurgie. Ensuite, à la fin de ma formation, deux jeunes stagiaires qui avaient travaillé avec MSF m'ont raconté leurs voyages et m'ont incité à faire de même. J'ai téléphoné à Paris car la branche belge n'existait pas encore. Ils m'ont envoyé en Érythrée. Bon, j'ai dû expliquer ça à ma femme et, surtout, à ma belle-famille, qui ne le voyait pas d'un très bon œil...

Vous passez des blocs opératoires modernes à des salles sous tentes dans lesquelles les mouches volent. L’adaptation est-elle compliquée ?

J'ai fait ça très naturellement, ça me passionnait. Ce doit être grâce à ma formation de boy-scout. On partait là où les autres n'allaient pas, sans radio, sans téléphone. On se fiait totalement aux gens qui nous prenaient en charge.

Le bloc opératoire en Érythrée ©Albert Denoël

Lors de vos premières missions, il vous arrive d'avoir avec vous juste deux malles : une pour l’anesthésie, une pour la chirurgie. Parvenez-vous à opérer malgré tout dans des conditions acceptables ?

Dans l'échelle de la chirurgie, il y a des gestes basiques, et d'autres qu'il faut pratiquer dans un environnement particulier en termes de matériel, de précautions. Les situations vécues lors de ces missions ne sont que des urgences de base : des accouchements, des césariennes, des péritonites, des blessures... Et les malles permettent de transporter tout de même suffisamment de matériel.

Lors de certains voyages, vous êtes confronté à des blessés par mines antipersonnel. Pourquoi est-ce particulièrement terrible pour vous ?

C'est un mal ignoble, une des choses les plus terribles qu’un chirurgien doive traiter. Les civils marchent sur ces mines qui sont enfouies dans le sol. Le pied subit une destruction complète et l'effet de souffle vertical rentre dans les plaies et repousse des végétaux, de la terre et des microbes à l'intérieur des chairs. Tout reste donc infecté et cela force des amputations bien plus importantes que le seul pied. Ce sont de gros traumatismes que j'ai dû soigner notamment en Angola, en Afghanistan et au Cambodge.

Pourquoi estimez-vous que la guerre est encore plus horrible en Afrique qu'ailleurs ?

Parce que les conditions sont misérables. On n'a pas tout le matériel de soins nécessaire. Et puis, ces gens pauvres, même s'ils survivent, ne sont pas pris en charge. L'accompagnement n'existe pas, ils sont abandonnés, livrés à eux-mêmes.

Au Tchad, le chirurgien opère dans la pièce la plus éclairée, aidé par une collègue qui tient la lampe torche. ©Albert Denoël

Vous êtes présent au Rwanda, en 1994, lors du génocide. Vous devez soigner des gens mutilés, dont des enfants qui ont subi des coups de machette. On parvient à dormir après ça ?

J'ai dû refouler certains souvenirs. Mais sur le moment même, on oublie tout, on est dans l'action pour être efficace. Au Rwanda, je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Nous nous trouvions dans la partie déjà libérée par le Front patriotique rwandais, qui nous avait cloisonnés dans un espace particulier. Je n'ai pas vu les morts, juste les rescapés. Un enfant avec un coup de machette, ça dépasse l'imaginable.

Quelle est la pire image que vous gardez en tête ?

La Syrie, en 2013. Nous nous trouvions dans la région de Djebel el-Akkrad, dans le nord, et l'armée syrienne avait bombardé tous les villages aux alentours. Pendant quinze jours, c'était une boucherie dans laquelle j'opérais sans arrêt. Enfants, femmes, hommes, vieillards : j'étais inondé de blessés graves. Je me suis tout de même demandé ce que je faisais là.

Avez-vous parfois eu un sentiment d’impuissance ?

Souvent ! Quand 60 blessés débarquent sur une journée et que vous êtes le seul chirurgien, entouré d'un anesthésiste et de trois infirmières, fatalement, vous êtes dépassé. C'est là qu'intervient le triage en médecine de guerre. C'est horrible ! Les cas noirs, ce sont les morts. Les cas rouges partent directement en salle d'opération. Les cas jaunes sont ceux qu'on opérera après avoir fini les rouges. Et les cas verts sont les derniers qui seront soignés. Mais la situation a fortement évolué entre ce que j'ai connu dans les années 80-90 et ce que Médecins sans frontières met en place aujourd'hui. Les progrès sont extraordinaires.

Vous êtes-vous parfois demandé "à quoi bon être là" ?

Non, jamais. Mon raisonnement est simple : je suis médecin, il y a un patient, je le soigne. Il y en a 10, j'en soigne 10. Je ne me demande jamais à quoi ça sert.

Vous avez parfois craint pour votre peau ?

Je n'ai jamais été braqué, contrairement à beaucoup de gens de MSF, qui ont fait face à des gangsters qui voulaient voler de l'argent. Mais j'ai parfois eu peur, oui. En Syrie, les missiles tombaient proches de la maison, mais on ne pouvait pas se réfugier dans un abri. Lors de ma première visite au Liban, j'ai vraiment eu peur aussi, car c'était l'époque des enlèvements pour en faire des otages. A l'aéroport de Beyrouth, il faisait tout noir et des types étaient positionnés le long d'un couloir, j'avais vraiment la trouille. Face au danger, il faut adopter la conduite appropriée.

Parfois, vous vous retrouvez bien malgré vous dans des situations dangereuses, comme en Afghanistan, où vous passez de nombreuses heures avec des moudjahidin armés de lance-roquettes et où vous devez suivre un chemin enneigé en évitant de marcher sur des mines...

Cette mission n'est pas la plus utile, car je n'y ai pas pratiqué la chirurgie, j'y ai plutôt construit un dispensaire. Mais c'est une des plus belles missions. J'ai dû me déguiser pour passer la frontière et suivre ces moudjahidin. En réalité, je trouvais ça assez excitant, aventureux. J'étais complètement aveugle, ce n'était pas sérieux.

En Afghanistan, des moudjahidines patientent dans leur abri. ©Albert Denoël

Vous avez aussi dû trimbaler une enveloppe contenant 40.000 dollars US vers le Cambodge ! A ce moment-là, quel est votre état d’esprit ?

J'étais terrorisé ! Je trouvais irresponsable que les gens m'aient confié une telle somme sans même savoir si je devais les déclarer, les cacher... J'ai dû traverser le Vietnam et passer des check-points pour arriver. Je déclarais des petites sommes alors que j'avais une liasse de dollars sur moi. Je redoutais d'être pris pour un trafiquant de drogue et placé dans les geôles vietnamiennes.

Certains voyages ont-ils été inutiles ?

Bien sûr. Mon voyage en Libye, par exemple, est triste à mourir. J'ai eu l'impression d'être un jouet. C'était la révolte de Benghazi, peu après le printemps arabe. Lorsque j'arrive au point de passage à Alexandrie, je constate qu'une dame chargée de la communication de MSF est envoyée avant moi à Benghazi. Je me dis alors que l'urgence n'est pas si grande... Une fois sur place, je me rends compte que ma présence est inutile, que les équipes sont déjà bien suffisantes. En plus, une Française de MSF ne voulait pas donner les informations dont elle disposait aux équipes belges de MSF...

Les atrocités prennent-elles le dessus dans votre mémoire, ou gardez-vous aussi des souvenirs joyeux ?

Je considère que j'ai eu une chance incroyable par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Je ne regrette pas du tout cette vie. Mais j'écris ce livre quand même pour me séparer des mauvais souvenirs. Après la Syrie et l'Afghanistan, où je me suis retrouvé dans un centre de traumatologie et où j'ai vu de nombreuses blessures horribles, il y a eu une accumulation. A un moment donné, je ne voulais plus voir de telles choses.

Photo prise au Cambodge ©Albert Denoël

Quand vous rentrez en Belgique, vous dites-vous que les patients belges sont des douillets ?

Non. Le retour en Belgique a toujours été compliqué à mes yeux. Personne ne voulait entendre ce que j'avais vécu. Mes collègues ne voulaient pas savoir, ne posaient pas de questions. Pour ce qui est des patients, le contexte était tout à fait différent en Belgique. Je m'occupais souvent de la chirurgie du cancer et de grosses opérations du foie, du pancréas... Mes patients n'étaient donc pas des gens douillets. De toute façon, les gens qui souffrent et qui sont malades ont tout mon respect. Un patient est un patient. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on a finalement peu d'infections dans les plaies opératoires dans les pays où je me suis rendu, alors que les précautions prises pour les infections sont tellement moindres par rapport à ce qui est fait en Belgique.

Vous attendez-vous à être contacté pour aller prêter main forte sur le terrain après les attaques du Hamas et les ripostes israéliennes ?

En d'autres temps, je serais parti. Je n'ai jamais refusé de mission, où que ce soit. Mais, aujourd'hui, je ne serai pas appelé, je suis en fin de carrière. Ma dernière mission remonte à deux ans déjà. J'ai reçu, il y a un mois, une proposition pour partir au Congo et j'hésite encore, car je ne suis plus tout jeune et je n'ai plus la force d'autrefois.

Et psychologiquement, vous vous sentiriez prêt ? La situation sur place est atroce !

Il est vrai que j'ai vu trop de chairs meurtries, infectées, putréfiées. En Syrie ou en Afghanistan, j'ai été submergé de gens amputés, disloqués, tués. Ça détruit quelque chose dans le cerveau. Je ne suis pas prêt à revoir et toucher ces membres, ces corps, que je dois prendre en main, mettre sur des tables d'opération. J'ai eu mon compte. Et la situation en Israël-Palestine m'affole, m'afflige.