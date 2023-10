L’abbé Rik Devillé, le caillou dans la chaussure de l’Église en Flandre depuis trente ans

À lire aussi

Les deux réalisatrices de la chaîne publique ont voulu aller jusqu’au bout de leur projet. Faire témoigner les victimes pour que d’autres leur emboîtent le pas. Encore fallait-il avoir leur accord pour mener à bon port cette initiative audacieuse. Il n’était pas évident qu’elles acceptent de témoigner face à la caméra. Les deux femmes ont travaillé pendant deux ans sans lâcher prise. C’était un vrai défi : il fallait faire preuve d’empathie, de patience. Et pendant tout ce temps, elles ont pu compter sur la présence discrète du prêtre à leurs côtés. Les journalistes de la VRT avaient en effet sollicité son aide pour rencontrer plusieurs victimes. Rik Devillé a été leur boussole. Il les a aussi encouragés à aller jusqu’au bout, à persévérer dans leurs tentatives d’obtenir des témoignages pour leur série documentaire.

Rik Devillé considère l’émission Godvergeten comme “un cadeau inattendu”. “À l’origine, je me suis dit que c’était impossible de demander aux victimes de témoigner devant la caméra, l’émotion serait si forte, confie le prêtre. Mais en fin de compte, et malgré tout, on a réussi… Il a fallu prendre son courage à deux mains. Les deux journalistes ont miraculeusement réussi à les faire parler devant notre caméra.”

Le curé à la retraite rappelle qu’il ne s’est plus passé grand-chose depuis la commission d’enquête parlementaire instaurée en 2010. “Nous voulons maintenant que l’on dise la vérité, j’espère que la nouvelle commission (dont l’installation au sein de la Commission Justice est prévue le 19 octobre, NdlRÉ) ira au fond des choses en dénonçant les dysfonctionnements du passé. Les victimes ont le droit de savoir la vérité”, souligne Rik Devillé.

Dans l’ADN de l’Église

Bien avant que n’éclate l’affaire Roger Vangheluwe – l’ancien évêque de Bruges contraint à la démission en avril 2010 après avoir abusé de son neveu pendant des années –, Rik Devillé, dénonçait déjà la pédocriminalité au sein de l’Église catholique. “Elle fait partie de son ADN”, lance Rik Devillé qui a enseigné la religion à l’Institut du Sacré-Cœur à Halle. C’est presque un réflexe. Et il est quasiment impossible de s’en prendre à l’institution. Car en attaquant l’Église, on s’en prend au Christ, ce qui est faux. Jésus lui-même a toujours pris la défense des plus faibles, des victimes. En prenant la défense d’une Église glorieuse et puissante, les évêques ne s’occupaient pas des victimes des abus.”

Dans son livre “La dernière dictature”, Rik Devillé estimait que “l’Église est malade”, ce qui lui valut l’ire du cardinal Danneels à l’époque. Il a même failli perdre sa charge de curé de paroisse. Encore aujourd’hui, il n’est pas tendre en parlant de l’institution. “L’Église doit se donner les moyens nécessaires pour se mettre à l’écoute des victimes réellement”, professe-t-il.

Prêtre diocésain, Rik Devillé est aussi le fondateur du comité “Mensenrechten in de kerk” (Droits de l’homme dans l’Église) et cofondateur du réseau européen “Kirche im Aufbruch”, “We are Church” et “Droits et Libertés dans les Églises”. Il a publié une dizaine de livres très critiques à l’égard de l’institution. Dans un livre paru en 1992 et intitulé De laatste dictatuur (”La dernière dictature”), Devillé dénonçait les structures romaines basées sur le pouvoir. Il estimait que les femmes sont discriminées au sein de l’Église catholique romaine. L’abbé Devillé pense que l’Église d’aujourd’hui file un mauvais coton et qu’elle doit d’urgence se transformer. “Les évêques sont toujours sur leur défensive. Ils feraient mieux de se comporter en véritables pasteurs envers les victimes et leur dire simplement : comment pouvons-nous vous aider ? “