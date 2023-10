Météo : timide retour du soleil

De belles éclaircies le matin illumineront la matinée de samedi, mais la journée sera plus nuageuse l'après-midi avec quelques averses depuis la Mer du Nord, selon les prévisions de l'IRM. La matinée sera assez ensoleillée, puis la nébulosité deviendra plus variable et quelques averses feront leur apparition à partir du littoral. Il fera sensiblement plus frais avec des températures ne dépassant plus 10 degrés en haute Ardenne et 14 ou 15 degrés dans la plupart des autres régions.