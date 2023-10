A quoi faut-il s'attendre au niveau de la météo pour les prochains jours ? "Ce qui va se passer est assez surprenant"

Mais cela ne va donc pas durer. “Dès mercredi, on va retrouver des maxima autour de 18 degrés, et même 20 degrés jeudi, indique-t-il. C’est assez surprenant, et c’est dû à une dépression qui va s’installer à l’ouest de la Bretagne et qui va nous amener un flux océanique assez doux.”

Pas question pour autant de parler de beau temps. “Non, les deux prochaines semaines s’annoncent perturbées, et la pluie ne sera jamais très loin, prévient-il. On attend 35 à 40 millimètres de pluie d’ici la fin de la semaine, et la première semaine des vacances de Toussaint devrait proposer le même type de temps.”

Malgré la douceur, on va tout de même retrouver tout ce qui fait un temps automnal. Pour le premier week-end des vacances, plusieurs scénarios cohabitent encore, d’ailleurs. Si tous les modèles s’accordent pour de l’instabilité et des précipitations régulières, les prévisions pour les températures vont de 6 à… 17 degrés ! “En consultant, les dernières réactualisations du modèle américain qui viennent de sortir, celui-ci prévoit en effet à nouveau des gelées pour le prochain week-end et des températures très fraîches en journée, autour de 5°C dans le centre du pays”, affirme Pascal Mormal.

Pourtant, le modèle européen prévoit encore une certaine douceur, entre 14 et 17 degrés. “Avec le modèle américain, la douceur serait repoussée au niveau de la région parisienne. Le modèle du centre européen maintient, lui, pour le moment, des températures plus douces autour de 14-16°c ce week-end et pas de gelée. Pour le moment, je dirais que c’est du 60/40, 60 pour la douceur 40 pour la fraîcheur pour la fin de semaine, mais l’incertitude est grande”, détaille-t-il.

Il faudra donc surveiller la situation dans les prochains jours pour préparer au mieux ses activités du week-end. Et même s’il devait être froid, la tendance globale reste à la douceur pour la fin du mois d’octobre et le mois de novembre. “Les modèles parlent toujours d’un temps perturbé et de températures légèrement au-dessus des moyennes de saison pour la fin de l’automne.”