Si l'on ne sait pas encore avec certitude quel était le motif du tireur, la piste terroriste serait privilégiée par les forces de l'ordre. Les services de sécurité, le Premier ministre et la ministre de l'Intérieur se sont rendus au Centre de Crise pour suivre la situation. "Tous les partenaires ont effectivement été réunis", a confirmé Laura Demullier, porte-parole du Centre de Crise à nos confrères de HLN. "Il est demandé à chacun de venir ici le plus tôt possible pour évoquer la possibilité de prendre des mesures."

Le pays est d'ores et déjà passé en niveau d'alerte 4. Alexander De Croo s'est exprimé sur X et a appelé les Bruxellois à la prudence, soulignant que l'assaillant était toujours en fuite.