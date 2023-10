"On l’avait pourtant juré à maman : tu n’iras jamais en maison de repos” : La réalité se confronte parfois aux promesses passées…

À lire aussi

Une page se tourne mais la vie n’est pas finie

Cet exemple fictif est le scénario type d’un départ, contraint et forcé, en maison de repos. Une décision d’autant plus compliquée quand elle doit se prendre dans l’urgence. Une étude de “Couples et familles (une ASBL d’éducation permanente qui a le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles) s’est intéressée à cette question de l’entrée en maison de repos. Une perspective qui continue à faire peur : le “home” renvoie au “mouroir”, où la personne âgée est “placée” – comme si on s’en débarrassait.

Une page se tourne, mais la vie n’est pas finie, insiste l’ASBL Couples et familles : de nombreuses initiatives ne cessent de voir le jour au sein du secteur des maisons de repos. Certaines sont très dynamiques ; d’autres misent plutôt sur la quiétude. “Une maison de repos n’est pas l’autre, d’où l’importance de les visiter et d’anticiper les démarches”, insiste l’association. Pour être prêt au cas où il n’y a plus d’autre possibilité.

Une société “beaucoup trop âgiste”

L’étude analyse ce qui se joue lors de cette étape empreinte d’une charge émotionnelle forte et trace des pistes pour préparer au mieux l’entrée en maison de repos – la sienne ou celle d’un proche. Ce moment charnière met en relation différents acteurs qui doivent œuvrer pour le bien-être de la personne âgée en veillant à inclure l’intéressé(e) dans les décisions à prendre qui la concernent au premier chef. “Ce n’est pas toujours évident dans notre société beaucoup trop âgiste”, pointe le groupe de travail.

À lire aussi

L’organisme Senoah (un service gratuit d’accompagnement des seniors en matière d’habitats) observe d’ailleurs qu’il n’est que rarement contacté par des seniors. C’est plutôt l’entourage qui se charge de la prise de contact. “C’est malheureux”, regrette Mégane Vander Elst, coordinatrice de l’ASBL, interrogée dans l’étude : “Je pense que, généralement, quand une personne a un certain âge, le monde professionnel va prioritairement s’adresser à ses proches”.

La communication, au centre

Un départ en maison de repos, c’est un moment charnière qui va bousculer le système familial. Beaucoup de proches s’en veulent de “placer” maman (ou papa), surtout quand ils s’étaient engagés, promis juré, à ne jamais en arriver là. Mais la réalité (occupation professionnelle, éloignement géographique, degré de dépendance, désorientation…) ne permet parfois pas de faire un autre choix.

Beaucoup de personnes refusent de se projeter en maison de repos, constate encore Senoah. Le fait de nier cette éventualité, pour soi-même et pour ses proches, n’aide forcément pas à une entrée réussie quand la réalité se confronte aux promesses passées. D’où l’importance de la communication entre la personne concernée, les soignants, le médecin généraliste et les proches pour objectiver la situation et prendre des décisions en fonction des besoins et des limites de chacun.

À lire aussi

Les petits deuils

”Si l’entrée en maison de repos est recommandée suite à des réunions pluridisciplinaires et soutenue par la famille qui est au bord de l’épuisement, alors, même si ce n’est pas son souhait, la personne devra probablement envisager cette possibilité”, poursuit-on chez Senoah. Mais à ce moment-là, encore, il faudra veiller à ne pas la déposséder de sa capacité d’intervenir dans toutes les questions qui vont découler de cette entrée : le choix de cette maison où elle terminera sa vie, le choix des meubles qu’elle y emmènera, le souhait de garder avec elle son animal de compagnie. Pour que les nombreux petits deuils qui accompagnent l’entrée en maison de repos (la maison familiale qu’il faut quitter et vendre, le jardin ou le potager, le quartier, les voisins, le chien ou le chat dont il faut se séparer...) soient moins lourds à porter.

”Départ en maison de repos”, Les dossiers de Couples et Familles, N°145, 15 euros. www.couplesfamilles.be 081/45 02 99