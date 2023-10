Attentat à Bruxelles, la Belgique en niveau d’alerte maximale : le point par Alexander De Croo à cinq heures du matin

Il est cinq heures du matin quand le Premier Ministre, Alexander De Croo (Open-VLD), prend la parole dans le bunker du centre de crise du gouvernement fédéral à Bruxelles. À ses côtés : la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open-VLD), la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole De Moor (CD&V), le commissaire général de la police fédérale Eric Snoeck et Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral. Tous ont passé la nuit ensemble afin de réagir à l’attentat terroriste qui a secoué la capitale belge, ce lundi 16 octobre en soirée, faisant deux morts, et à organiser la suite des évènements pour assurer la sécurité dans le pays.