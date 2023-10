Attentat à Bruxelles: "Ne cédons pas à ceux qui veulent nous diviser"

Selon les évêques belges, si une société sans sécurité est impossible, une société "sans fraternité et sans solidarité" l'est tout autant. "Ne nous retranchons pas derrière les hauts murs de notre bon droit, effrayés et traqués, le dos tourné à l'autre. (...) Nous avons grand besoin de bâtisseurs de ponts. C'est vrai au niveau des pays et des peuples. C'est tout aussi vrai à l'intérieur de nos propres cercles", ajoute la Conférence.

"Soyons plus que jamais des artisans de paix", termine cette dernière, précisant que "(Leurs) prières et (leurs) pensées vont aux victimes innocentes et à leurs familles".

Lundi soir vers 19h00 un homme armé a ouvert le feu à proximité de la place Sainctelette, tuant deux personnes et en blessant une troisième, toutes de nationalité suédoise. L'auteur a ensuite pris la fuite en scooter. Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, celui-ci a revendiqué son appartenance à l'État islamique. Il a finalement été neutralisé par la police mardi matin, avant de décéder de ses blessures un peu plus tard.