Attentat à Bruxelles : pourquoi aucun message Be-Alert n’a été envoyé à la population malgré le niveau maximal de la menace terroriste

Be-Alert est un système d’alerte utilisé par les autorités pour prévenir la population en cas d’urgence. Un message est directement envoyé aux gens par SMS, e-mail ou appel vocal pour communiquer des informations utiles sur la situation d’urgence et les mesures de sécurité à respecter.

L’envoi de messages Be-Alert n’a pas été jugé nécessaire lundi soir, explique Antoine Iseux, le porte-parole du Centre de crise national. “Il n’y a pas d’automaticité quant à l’envoi de messages Be-Alert. À chaque fois, nous analysons quel est le meilleur moyen de communiquer. Quel message envoyer ? À quel public cible ? Par quels canaux ? Vu que nous n’avions pas de recommandations précises à donner lundi soir, vu qu’on était le soir et que les gens étaient chez eux, nous avons privilégié une communication de masse via les réseaux sociaux et les médias traditionnels (radio, télé, presse, sites d’information, NdlR)”, développe M. Iseux.

Le Centre de crise a par ailleurs dû gérer une tuile durant la soirée : son site Internet a été saturé en raison de l’intensité du trafic généré par le nombre de gens qui cherchaient de l’information sur l’attentat. Le site avait été mis en mode “crise” en allégeant son contenu afin de supporter une augmentation importante du trafic, selon le porte-parole. Mais cela n’a pas suffi. “On a demandé au SPF Bosa (qui assure le soutien logistique des administrations fédérales, NdlR) d’augmenter notre capacité pour qu’une telle surcharge n’arrive plus.” Le site a été saturé pendant trois quarts d’heure à une heure environ et la communication s’est poursuivie durant ce laps de temps sur les autres canaux, souligne le porte-parole.

Communication ciblée dans le stade Roi Baudouin

Si l’option de la communication de masse a été privilégiée, une communication ciblée a aussi été faite dans le stade Roi Baudouin à l’attention du public qui assistait au match de football entre la Belgique et la Suède, à Bruxelles. Le speaker du stade “délivrait des informations en concertation avec la police, avec des messages donnés parfois tous les quarts d’heure”. L’évacuation du stade a commencé un peu avant minuit.

Mardi matin, le Centre de crise a à nouveau réfléchi à l’opportunité d’utiliser Be-Alert. “Il aurait été utilisé si nous avions eu des mesures fortes à communiquer à un public précis, par exemple pour demander aux gens de ne pas se rendre à Bruxelles, dit encore Antoine Iseux. Mais vu que les mesures déterminées par les autorités n’étaient pas des mesures fortes avec un impact immédiat sur la population, la communication pouvait se poursuivre à l’aide des réseaux sociaux et des médias traditionnels.”