Inquiétude, hommage aux Suédois, troisième mi-temps : reportage au cœur d’un stade confiné

Très en verve, le chant haut, les Suédois se font subitement plus silencieux. Les deux équipes ont à peine joué plus de 20 minutes que tout le monde appréhende déjà la gravité de la situation. D’autant que le terroriste suspect est toujours dans la nature… Les téléphones chauffent. Les messages de familles et d’amis inquiets affluent. L’égalisation de Lukaku en fin de première mi-temps sonne comme une parenthèse un peu bizarre, a posteriori. Le nom de Lukaku résonne trois fois, après l’égalisation sur penalty, avant que les regards inquiets ne reprennent le dessus…

La com' du speaker

Parce que, la mi-temps à peine sonnée, le sentiment que cette soirée ne va vraiment pas se dérouler comme prévu se confirme très vite. Après une demi-heure d’attente, alors que le match aurait dû recommencer depuis une quinzaine de minutes, la confirmation tombe de ce que tout le monde autour de nous pressentait, et qui circulait déjà sur les sites d’information : le match ne reprendrait pas. Les joueurs suédois, dont plusieurs des leurs ont été mortellement frappés, ne souhaitent pas reprendre le match. Derrière nous, un homme, qui ne comprend ni le néerlandais ni le français, et encore moins le suédois – les trois langues utilisées -, l’œil hagard, demande qu’on lui traduise ce qui se dit : “le speaker fait savoir que les incidents à Bruxelles font que le match est suspendu et qu’il est demandé à tout le monde de rester bien tranquillement dans le stade, qui est sans doute l’endroit le plus sécurisé de Bruxelles actuellement. Les services de sécurité travaillent. ” Il nous remercie ! Il comprend et se rassied, un peu penaud, une bière à moitié vide, plate, à la main. Il ne la terminera finalement pas…

Là commence un autre match : celui contre l’énervement d’être dans un stade confiné. Les minutes s’égrènent, au rythme d’une information toutes les 15-20 minutes d’un speaker très convaincant à faire garder le calme. Mais en retard sur ce que tous les spectateurs savaient déjà en étant vissés sur leurs smartphones. L’ambiance ne s’en trouve pas altérée : des “tous ensemble, ; tous ensemble” clamés avec vigueur retentissent dans le stade, à l’adresse des supporters suédois ; des milliers de téléphones portables s’allument : les petites lumières sont l’hommage que les supporters belges veulent rendre aux centaines de supporters suédois encore sur place. Certains ont déjà quitté les lieux. L’énorme tambour des supporters les plus fervents, bariolés de bleu et de jaune, ne retentit plus, mais les applaudissements sont nourris face à cet hommage appuyé des Belges. Qui se répétera plusieurs fois au cours de cette longue soirée d’attente. L’expérience surprenante est un peu oppressante, mais l’ensemble des 40 000 spectateurs présents sur place restent calmes. Tandis que certains se ruent sur les buvettes pour faire de cette deuxième mi-temps qui n’aura jamais lieu une troisième mi-temps, mémorable, d’autres se blottissent en famille les uns contre les autres, surtout dans les couloirs du stade, moins exposés au froid qui gagne lentement l’enceinte du stade Roi Baudouin. Nombre de supporters étaient venus en famille : beaucoup d’enfants dorment à même le sol dans les bras de leur maman, tandis qu’à quelques mètres de là, les files s’allongent pour partager une dernière bière.

Des enfants se sont endormis dans les bras de leurs parents en attendant la sortie du stade Roi Baudouin. ©F.M.

Dehors, à travers les fenêtres du stade, tout est à l’arrêt. Seuls les gyrophares bleus, un peu partout, donnent signe de vie. Aucune voiture ne bouge, Aucun tram ne circule. Pas une âme qui vive aux abords du stade, les services d’ordre et de police exceptés. C’est impressionnant...

Sortie bloc par bloc

L’attente commence à se faire longue. Dans le stade, alors que le speaker peine à faire patienter encore les supporters – “Merci encore pour votre collaboration”, dit-il – , les premiers coups de sifflet retentissent “Nous attendons les instructions du conseil national de sécurité”. Finalement, il est 23h30 quand l’annonce tant attendue retentit : “nous invitons les supporters de la tribune 1 à quitter le stade dans le calme, et à suivre les services d’ordre”. La tribune 4 suivra par la suite, 10 minutes après. Dehors, une marée humaine rejoint les parkings. Dans le calme, accompagnée des bruits d’hélicoptère dans le ciel bruxellois. Un ciel bien sombre…