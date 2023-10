”Bruxelles replonge dans le terrorisme”, “Une nuit d’horreur et d’effroi” : la presse étrangère réagit à l’attentat bruxellois

Réactions en Suède

Un journaliste du quotidien suédois Göteborgs-Posten était présent à Bruxelles. Ce mardi matin, il raconte la soirée cauchemardesque qu’a vécue, de loin, son pays. “Il y avait une forte présence policière dans le centre de la ville. J’étais dans un bar lorsque la Suède a marqué et plusieurs supporters suédois ont alors été informés de la fusillade. La police a rapidement installé un gros dispositif de sécurité”.

Dans le Dagens Nyheter, autre grand quotidien suédois, les réactions sont nombreuses : “Les soldats de gangs en Suède et un terroriste présumé de l’Etat islamique répandent le même sentiment. La Suède est une victime et les supporters sont devenus le symbole du pays à punir”, peut-on lire.

L’Hexagone s’indigne

”Bruxelles replonge dans le terrorisme”, écrit le Figaro. “Une nuit d’horreur et d’effroi à Bruxelles où un homme a abattu deux personnes de nationalité suédoise et grièvement touché une troisième”.

De son côté, Le Monde rappelle que la Belgique a déjà été touchée plusieurs fois par des attentats revendiqués par l’organisation Etat islamique. Le 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem et en novembre 2022 quand un homme avait attaqué une patrouille de deux policiers dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles. Le journal français rappelle également que l’image de la Suède “s’était fortement dégradée cet été dans le monde musulman après plusieurs profanations du Coran autorisées sur son sol”.

Police à l'extérieur du Stade Baudouin après la fusillade ©AFP or licensors

Outre-Manche, The Guardian réagit aussi à l’attentat survenu ce lundi soir : “Une fusillade a provoqué une chasse à l’homme massive dans la capitale belge. L’attaque a ébranlé la capitale belge, où le niveau de menace sécuritaire a été à 4, le niveau le plus élevé possible, et où les habitants ont été invités à être vigilants et à ne pas voyager inutilement”.

Dans les colonnes du Sun, on pouvait également lire des informations concernant la traque du terroriste : “Abdesalem L, 45 ans, fanatique redouté de l’Etat islamique, a fui pendant des heures après les horreurs de lundi soir avant que la police ne le retrouve dans un café et ne l’abatte”.