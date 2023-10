”Retour à la case angoisse”, “las de compter nos morts”, “trop faibles pour lutter contre le fléau “ : la presse belge face au cauchemar du terrorisme

”Attentat terroriste […] Des mots qui retombent, réveillant les peurs, les plaies, les traumatismes”, constate l’éditorialiste Béatrice Delvaux dans Le Soir. “On l’avait oublié, ou on avait voulu l’oublier, ce danger qui peut surgir et tuer, assassiner, exécuter des innocents. Nous ne voulions pas y retourner mais hier soir, on était stupéfait de voir à quel point, si vite, tout nous revenait, sensations, stupéfaction, incompréhensions. Comme si l’état de choc n’avait été que mis en sommeil. Il va falloir regravir cette terrible montagne”. “Retour à la case “angoisse”, prédit l’éditorialiste.

”Plus de sept longues années après les attentats de Bruxelles, la Belgique replonge dans le cauchemar de la folie terroriste”, se lamente Demetrio Scagliola dans Sudinfo. “Les procès des attentats de Paris et de Bruxelles ont certes rendu un jugement net et la vérité judiciaire. Mais à côté de ce besoin de justice, nos démocraties demeurent trop faibles, démunies et mal armées pour lutter efficacement contre ce fléau”, poursuit-il, invitant à “une union sacrée, franche et constructive, sans plus aucune arrière-pensée électoraliste”.

”Il faut encaisser le coup. Il est porté au cœur de la Belgique, de la Suède, de l’Europe, de nos démocraties. Elles sont résilientes. Mais elles sont, aussi, lasses de compter leurs morts, victimes de l’islamisme radical”, déplore encore Alexis Carantonis dans La Dernière Heure.

”Aujourd’hui, l’important, est de savoir quelles consignes donner aux Belges et aux institutions internationales dont le siège se trouve chez nous. Pour prendre les devants et éviter peut-être d’autres attentats. Car le risque d’engrenage est réel. Aujourd’hui, on le sait. En Belgique aussi”, enjoint pour sa part Nathanaël Jacqmin dans L’Avenir.

>> Les dernières informations sur la situation dans notre direct