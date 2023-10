La Flandre crée sa propre commission spéciale consacrée aux abus sexuels

La commission spéciale du Parlement flamand est présentée comme complémentaire à la commission d’enquête fédérale qui figure à l’ordre du jour ce jeudi à la Chambre et qui devrait être installée la semaine prochaine. La commission fédérale – comme la flamande d’ailleurs – devra rendre ses conclusions pour le 31 mars 2024, sauf si la Chambre décide d’accorder un délai supplémentaire.

À lire aussi

Quinze membres effectifs

La commission spéciale crée au Parlement flamand se focalisera sur les abus sexuels commis dans les lieux dépendant de matières régionales et communautaires, principalement les écoles, les internats et les institutions de soins. Elle s’attachera à identifier les obstacles éventuels qui empêchent certaines victimes de parler. La commission a pour mission de formuler des recommandations susceptibles d’être discutées et votées au parlement au cours de cette législature encore. Elle comptera quinze membres effectifs, quinze membres suppléants ainsi que deux membres supplémentaires (Jos D’Haese du PVDA et la députée indépendante Sihame El Kaouakibi). Hannelore Goeman (Vooruit) présidera la Commission, Katrien Schryvers (CD&V) a été nommée première présidente, et Freya Perdaens (N-VA) deuxième présidente.

La présidente Hannelore Goeman a indiqué que la série documentaire de VRT Canvas a “une fois de plus mis le doigt sur la plaie”. “Il est essentiel”, a déclaré l’élue socialiste, que “nous puissions poursuivre nos efforts dans le domaine de la prévention et de la protection des jeunes. Aussi bien dans les établissements scolaires, les centres de soins et au sein de l’Église. Comment intervenir lors d’une plainte ? Les victimes sont-elles correctement prises en charge ? Reconnaît-on suffisamment leur peine ? Ce sont des éléments que nous examinerons et, à la fin du parcours, nous allons aussi faire des propositions concrètes”, a précisé la cheffe de groupe Vooruit au parlement flamand.

Groen avait plaidé en faveur d’une commission d’enquête, mais cette piste n’a pas été retenue.