Les messages sexistes, qui pullulent sur les réseaux sociaux, restent impunis: "Le sexisme, en ligne et hors ligne, fait taire trop de femmes"

Huit ans plus tard, la loi belge contre le sexisme a-t-elle atteint sa cible ? Les résultats d’une étude d’évaluation menée par Demos à la demande de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, rendus publics ce mercredi, livrent une réponse mitigée. S’ils montrent que cette loi du 22 mai 2014 a effectivement abouti à des condamnations, la connaissance et la portée du dispositif restent limitées. Surtout, le sexisme en ligne reste de facto impossible à sanctionner.

22 décisions judiciaires en huit ans

L’étude de Demos a compulsé les dossiers judiciaires dans lesquels la loi sexisme est invoquée. Depuis 2014, il y a eu 22 décisions judiciaires (dont certaines en appel) concernant 19 affaires. C’est très peu, si on considère la prévalence du sexisme dans l’espace public. Dans 10 cas (moins de la moitié), la justice a conclu que la loi “sexisme” avait en effet été violée.

Dans les affaires étudiées, les victimes (présumées) de sexisme étaient toutes des femmes ou des jeunes filles ; les auteurs (supposés) étant chaque fois des hommes.

Huit dossiers concernaient du harcèlement de rue. Dans trois cas, l’infraction à la loi sexisme a été reconnue ; la victime avait à chaque fois, aussi, subi des attouchements physiques. Mais, jusqu’ici, aucune infraction à la loi “sexisme” n’a été établie dans des cas de harcèlement de rue sans contact physique entre l’auteur et la victime, relève l’étude.

Pourquoi ce tout petit nombre de condamnations ? Selon l’étude, une partie de l’explication réside dans le fait que le législateur belge a placé “beaucoup plus haut” la barre au-delà de laquelle le sexisme est punissable. La définition de l’infraction est, à plusieurs égards, plus exigeante que la définition du harcèlement sexuel courante dans le droit international et européen, pointent les chercheurs. Pour tomber sous le coup de la loi sexisme, il doit y avoir des circonstances publiques et une atteinte “grave” à la dignité de la personne. Il faut aussi établir que l’auteur avait clairement l’intention d’exprimer du mépris envers une personne en raison de son sexe (une “intention spéciale” difficile à prouver).

Une véritable plus-value

Dans cinq affaires, les plaintes visaient un refus d’avoir affaire à une femme dans un cadre professionnel (une femme policière, une accompagnatrice de train, une journaliste…). La justice (en tout cas en dernière instance) a estimé au terme de toutes les procédures que la loi sexisme avait été violée. Dans les affaires de ce type, les chercheurs constatent une véritable plus-value de la loi sexisme par rapport à l’arsenal existant (contre les discriminations, le harcèlement, les comportements sexuellement inappropriés sur le lieu de travail).

Quatre procédures concernaient des déclarations faites dans le cadre d’une apparition publique. Dans deux cas, une violation de la loi a été constatée. En février 2022, le dirigeant du parti Islam, Redouane Ahrouch, a été condamné pour avoir, dans une émission de télévision, refusé de regarder la journaliste au motif que c’était une femme. Le chirurgien plasticien Jeff Hoeyberghs a, lui, été condamné en première instance à 10 mois de prison, avec sursis pour la moitié, pour des propos sexistes tenus à l’Université de Gand en 2019, avant de voir sa peine ramenée à une amende, en appel, en février 2023.

Sous les radars

Mais l’étude montre aussi qu’une part importante des phénomènes visés par la loi n’est pas sanctionnée. Les messages sexistes écrits, y compris en ligne, passent sous les radars, regrette Marie-Colline Leroy (Écolo), secrétaire d’État à l’Égalité des chances. Considérés comme des délits de presse, ces messages relèvent de la cour d’assises, en vertu de l’article 150 de la Constitution. Sauf que, dans la pratique, aucun délit de presse n’est porté devant le jury populaire. Résultat : les messages à caractère sexiste, y compris la haine diffusée en ligne, qui pullulent sur les réseaux, bénéficient d’une réelle impunité. Cette cyberviolence est pourtant très répandue.

guillement Le sexisme, en ligne et hors ligne, fait taire trop de femmes. Ainsi, la voix des femmes dans le débat sociétal est étouffée.

Marie-Colline Leroy (Écolo) ©ÉdA – 70139413905

Pour Marie-Colline Leroy, il faut agir : “Le sexisme, en ligne et hors ligne, fait taire trop de femmes. Elles se déconnectent des plateformes de médias sociaux parce qu’elles ne veulent plus subir les nombreuses insultes, souvent sexistes. Des femmes n’osent pas sortir seules dans la rue le soir de peur de se faire crier dessus, poursuivre et parfois même d’être victimes d’attouchements. Ainsi, la voix des femmes dans le débat sociétal est étouffée.”

La secrétaire d’État demande donc au Parlement de modifier l’article 150 de la Constitution pour que les délits de presse sexistes puissent être jugés par un tribunal correctionnel, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les délits de presse motivés par le racisme ou la xénophobie. Rappelons qu’une tentative en ce sens a déjà été faite au cours de la législature. En vain. La Chambre n’avait pas réussi à trouver une majorité des deux tiers nécessaire pour modifier la Constitution.