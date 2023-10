Terrorisme: "Les tendances internationales et européennes sont alarmantes"

Selon Hugo Micheron, chercheur en sciences politiques et lauréat du Prix du livre de géopolitique 2023 pour la Colère et l’Oubli : les démocraties face au jihadisme européen (Gallimard), après un premier essai remarqué, le Jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons (Gallimard, 2020), la mouvance jihadiste européenne connaît actuellement une période de «reconfiguration».

Pour l’enseignant à Sciences-Po, le conflit entre Israël et le Hamas, qui a «daechisé» ses méthodes lors de son attaque surprise le 7 octobre, pourrait remobiliser les milieux islamistes en Europe, chez qui tout est prétexte pour légitimer la logique terroriste, des corans brûlés à Stockholm au soutien des Occidentaux à Israël.

Le terrorisme islamiste est-il de retour en Europe ?

Ce n’est pas parce qu’il y a eu deux attentats en trois jours que l’Europe bascule forcément dans un nouveau cycle de terrorisme islamiste, mais les tendances internationales et européennes sont alarmantes. Les attentats de Bruxelles et d’Arras s’inscrivent encore dans une période de «marée basse» du jihadisme européen, à mon sens. Le jihadisme fonctionne par vagues. Après des épisodes de confrontation au bout desquels il est réprimé, il se replie, la mouvance se reconfigure. Entre-temps, des individus décident de passer à l’acte indépendamment des mots d’ordre qui circulent dans la mouvance.

On ne sait pas encore s’il y a des réseaux opérationnels d’envergure impliquant directement l’Etat islamique derrière l’attaque de Bruxelles, bien que l’assaillant a revendiqué son acte pour le compte de l’EI et qu’il était en possession d’une kalachnikov, ce qui pourrait laisser penser qu’il a bénéficié d’une complicité. Que ce soit le meurtre d’Arras, la tuerie de Bruxelles ou l’ensemble des projets d’attentats déjoués ces dernières années, on a des signes que la menace terroriste est là alors même qu’on est encore à marée basse. C’est ça qui doit nous alerter, en cas de reprise, les niveaux pourraient être plus forts que la vague précédente.

Qu’est-ce qu’une période de «marée haute» ?

Il y en a eu trois depuis les années 90, une par décennie. Au milieu des années 2010, les attentats en France ont constitué le dernier pic de jihadisme en date avec des groupes terroristes aux capacités opérationnelles importantes à l’image de celles de Daech. La phase précédente est celle marquée par les attentats de Madrid en 2004 et de Londres en 2005.

D’après les premiers éléments d’enquête, les attaques de Bruxelles et d’Arras sont probablement les faits de personnes agissant à la marge de la mouvance jihadiste européenne. Le meurtrier de Bruxelles est un Tunisien de 45 ans qui résidait illégalement sur le territoire. Le terroriste d’Arras, Mohammed Mogouchkov, est issu d’une famille ingouche, une petite république voisine de la Tchétchénie, et l’assassin de Samuel Paty était, lui, Tchétchène.

Ces réseaux ne constituent pas le gros des réseaux jihadistes européens. Cela montre que le cœur de la mouvance jihadiste n’est pas encore entré en action. Reste que ces périodes de marée basse sont paradoxales, car c’est dans ces moments-là que notre attention se relâche, que ces réseaux s’adaptent et préparent la suite. Le jihadisme ne disparaît pas entre deux vagues.

À lire aussi

Qu’évoque la ville de Bruxelles dans le jihadisme européen ?

La Belgique a été le premier pays exportateur de jihadistes en Europe lors de la guerre en Syrie. C’est le pays qui a été le plus touché ces dernières années en proportion par habitant. Bruxelles, tout particulièrement, connaît depuis une trentaine d’années une activité salafo-jihadiste importante. Avec des communes comme Molenbeek d’où est originaire Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015, Laeken ou Schaerbeek, où résidait la fratrie jihadiste des Clain au début des années 2000, la région bruxelloise est l’un des centres de la géographie du jihadisme européen.

Les appels au passage à l’acte, qui circulent sur les réseaux sociaux, comme celui de l’un des responsables du Hamas lancé après la riposte israélienne à l’attaque surprise du 7 octobre, trouvent un écho particulier dans les environnements militants au sein de ces communes. Celles-ci ont produit la majorité du jihadisme belge sur les dernières décennies.

Sur sa page Facebook, l’assaillant de Bruxelles avait fait référence au conflit entre Israël et le Hamas. Mohammed Mogouchkov, le terroriste d’Arras, a lui fait une allusion dans une vidéo «aux musulmans en Palestine» sans toutefois relier son acte directement au conflit…

Ce regain extrême des tensions au Proche-Orient contribue à galvaniser les milieux islamistes, notamment sur les réseaux sociaux, même si dans le choix des cibles à Bruxelles, en s’attaquant à des supporteurs suédois, l’assaillant répond plutôt d’une logique jihadiste. A Arras, en s’en prenant à un professeur, symbole de la République, cela semble aussi être le cas. Le choix de cibler des Suédois répond à l’appel d’Al-Qaeda qui a menacé la France et la Suède d’une attaque terroriste après que des corans ont été brûlés dans des manifestations dans un quartier de Malmö.

L’ensemble d’un pays et de sa population, les Suédois, est tenu responsable de ces actes par le jihadiste, tout est prétexte pour légitimer la logique terroriste. Tout se mélange. Au-delà du contexte israélien, plusieurs signaux laissent à penser que la mouvance se réorganise à l’échelle du globe. Il y a eu le retour des talibans en Afghanistan en 2021, avec dans leur sillage Daech qui a tenté de projeter des attaques en Europe. Des groupes clandestins de Daech se sont aussi reformés au Moyen-Orient, dans le nord de la Syrie et en Irak. Enfin, l’Afrique saharienne, bien que divisée, est à l’heure actuelle le plus grand espace livré à la prédation de mouvements jihadistes.

Le procédé de l’attaque surprise du Hamas en Israël, notamment dans la mise en scène de la violence, peut-il être comparé aux méthodes de Daech ?

Le Hamas a effectivement mis en place des méthodes daechisées. Ils s’en sont pris à des civils dans une logique de razzia plutôt que de pogrom. Comme Daech, ils ont fait incursion sur le territoire ennemi pour se saisir de butins, des armes, prendre des hommes et des femmes en otages. Par ces actions, le Hamas utilise une grammaire daechienne qui vise à sidérer les populations, leur but étant d’attirer l’ennemi israélien vers Gaza et de proclamer le jihad défensif. Mais cette comparaison a ses limites.

On peut bien sûr rappeler que le théoricien du jihad contemporain est Abdallah Azzam, un religieux palestinien qui a œuvré au moment de la guerre d’Afghanistan dans les années 80. Il n’a jamais caché que la matrice jihadiste établie pour l’Afghanistan devait servir à un cadre mondial et notamment à la Palestine.

Reste que le Hamas a été un soutien du régime de Bachar al-Assad, contre la résistance islamiste, puis jihadiste en Syrie. Cette dimension politique moyen-orientale est totalement gommée dans la réimportation du conflit en Europe notamment par le biais des réseaux sociaux : le soutien de l’Union européenne (UE) à Israël est le prétexte pour menacer tous les civils en Europe, aux yeux des sympathisants jihadistes, et justifier ainsi, a priori, les passages à l’acte.

Que retenez-vous du profil de Mohammed Mogouchkov ?

Mohammed Mogouchkov est emblématique de ce que j’ai appelé les «autochtones européens». La mouvance recrute des individus nés en Europe et qui se radicalisent en famille. On est passé de cellules terroristes à des cellules familiales jihadisées. C’est le cas de Mohammed Mogouchkov qui s’est radicalisé dans un cercle familial déjà connu de la police et de la justice.

Son frère cadet a été interpellé à proximité d’un autre établissement scolaire lors de l’attaque à Arras. Son père, d’obédience salafiste, est également fiché S et a été expulsé de France en 2018. Surtout, son frère aîné a été condamné à cinq ans de prison pour son implication dans un projet d’attentat contre l’Elysée en 2019 et pour lequel il se serait livré à de la propagande pour l’Etat islamique. Or, la prison n’est pas endroit coupé du jihadisme. Elle fonctionne comme un lieu de reconfiguration de la mouvance dans les périodes de marée basse, elle en est donc un lieu central.

À lire aussi

Sa famille avait été placée, en 2014, en centre de rétention avant son expulsion. Expulsion annulée sur décision du ministère de l’Intérieur, dirigé par Manuel Valls, et de pressions d’associations de défense des droits de l’homme et de groupes d’extrême gauche. Avec le recul, a-t-on fait preuve de naïveté, selon vous ?

Le passé de la famille de Mohammed Mogouchkov rappelle le cas emblématique d’Oussama Atar qui est considéré comme le cerveau des attentats du 13 novembre 2015 en France. Oussama Atar vient de Laeken, un quartier de Bruxelles situé à côté de Molenbeek, et a baigné dans le milieu salafiste et jihadiste de la fin des années 90. Il part en Irak dans les années 2000 où il rejoint l’Etat islamique. Il est enfermé par les Américains à camp Bucca (Irak) avec tous ceux qui vont devenir l’état-major de l’EI dix ans plus tard, dont le futur porte-parole, Abou Mohammed al-Adnani. Il y passe plusieurs années.

Durant cette période, des élus de gauche, d’extrême gauche et des collectifs d’associations de défense des droits de l’homme se mobilisent à Bruxelles pour le rapatrier en le présentant comme une victime, un homme malade qui serait revenu de ses engagements jihadistes. Une fois rentré en Belgique, il s’avère qu’il n’est pas plus repenti que malade, et qu’il commence à mettre en place les fondations de ce qui permettra l’organisation des attentats du 13 Novembre à Paris.

Lui-même se rend en Syrie en 2013 où il est nommé chef de la cellule des opérations extérieures. Le mélange de pression politique, de naïveté et d’envie de ne pas comprendre la réalité pose question, dans ce cas, comme dans celui de l’assaillant de Dominique Bernard.

L’extrême droite y voit inévitablement la validation de son discours anti-immigration…

Ce serait le cas si le problème ne venait que de quelques étrangers parvenus illégalement sur le territoire ou qui auraient bénéficié, à tort, du droit d’asile. Le problème est qu’on a affaire à un jihadisme qui est européen, composé de plusieurs milliers d’individus. Le jihadisme est depuis une dizaine d’années endogène à l’Europe. Si on n’aborde que la question sous l’angle de l’immigration clandestine, on passe totalement à côté du problème. Ceux qui appellent à des solutions radicales qui régleraient le problème en quelques mois connaissent fort mal le sujet.

Il n’y a donc pas de spécificité française ou belge ?

Qu’ils soient français, danois ou allemands, les islamistes savent jouer des codes de chaque pays et adapter leur propagande en fonction. En France, ils s’en prennent à la laïcité et à l’éducation nationale, creusets de l’identité républicaine, pour faire imploser le débat public. Comme souvent, le débat se polarise entre ceux qui expliquent le phénomène jihadiste en raison de la laïcité à la française qui serait trop exclusive, et d’autres qui, au contraire, disent qu’elle est insuffisamment appliquée.

En Angleterre, le débat tourne autour d’une forme de communautarisme qu’on ne connaît pas en France. Aux Pays-Bas, c’est le multiculturalisme. Bref, les islamistes infléchissent le débat autour de la spécificité du contrat social de chaque pays, ce qui contribue à nous faire perdre la vue d’ensemble, à savoir que ce phénomène a pris forme et s’est développé dans chacun de ces pays de façon très comparable…

Dans ce contexte, une interdiction comme celle visant l’abaya peut-elle s’avérer efficace ou, au contraire, contre-productive ?

La polémique sur l’abaya est symptomatique d’un mode opératoire qui tend à se répéter. On prend un objet anodin ou banal, un vêtement, un qamis ou une abaya, et on incite les jeunes hommes et jeunes femmes à le porter jusque dans l’école sans qu’il y ait violation de la loi. L’idée est de produire un fait accompli. Si l’Etat n’agit pas, les élèves se retrouvent différenciés dans l’enceinte scolaire sur la base de leur appartenance confessionnelle. Si l’Etat agit et réglemente, le piège se referme : les islamistes sautent sur l’occasion pour dénoncer la persécution des musulmans et une supposée guerre menée par un Etat islamophobe.

C’est le même mode opératoire depuis 1989. Avant d’émerger dans le débat public en septembre 2023, la promotion du port de l’abaya avait fait l’objet d’une campagne intense des milieux fréristes et salafistes sur les réseaux sociaux depuis trois ans, notamment sur TikTok où des jeunes femmes reprennent dans leurs vidéos un discours extrêmement orienté mais sous des codes d’influenceurs.

Le fondamentalisme tire-t-il bénéfice du peu de régulation des réseaux sociaux ?

Ces mouvances participent et tirent profit de la polarisation des opinions publiques. Elle cherche à brutaliser le débat de façon à ce que les extrêmes se renforcent, avec d’un côté une forme de déni voire de complaisance, et de l’autre une surenchère sécuritaire. Cette recherche de polarisation fonctionne parfaitement avec la logique algorithmique.

Voilà pourquoi la dimension purement technique des réseaux sociaux est un enjeu démocratique de premier ordre. Il n’y a pas d’un côté le débat public, et de l’autre, le monde virtuel dans lequel s’amusent les jeunes de 20 ans. Tout ce qui se joue sur TikTok est au moins aussi important que ce qui se dit dans les médias traditionnels. Le terrorisme est un moyen de déstabilisation des régimes démocratiques. A bien des égards aujourd’hui, les réseaux sociaux en sont devenus un autre.