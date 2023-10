La pauvreté des enfants se cache parfois (mal) dans leurs boîtes à tartines

Deux témoignages parmi des dizaines d’autres. Les enseignants sont de plus en plus confrontés à la précarité des enfants. Face à une boîte à tartines vide, la pauvreté cesse d’être juste un mot.

La précarité infantile s’aggrave encore

La Fondation Pelicano, qui lutte contre la pauvreté infantile, touche de près ces situations. Cette insupportable réalité va pourtant en s’aggravant. Les familles avec de jeunes enfants doivent faire face à un budget alimentaire minimum qui augmente de façon vertigineuse. Près de 28 % en deux ans, selon les données du Centre d’expertise pour le budget et le bien-être financier de la Haute école flamande Thomas More relayées par Pelicano à l’occasion d’une semaine de sensibilisation (organisée chaque année autour du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère). Ainsi, le budget nourriture minimum mensuel pour une famille avec enfants âgés de 4 à 11 ans est passé de 563 euros en 2021 à… 718 euros en 2023.

Selon Statbel, en 2021, 2,9 % des enfants âgés de 0 à 15 ans n’ont pas pu prendre un repas nutritif par jour en raison de contraintes financières. En se basant sur les chiffres de population arrêtés en janvier dernier, cela concernerait environ 60 000 enfants en 2023, a calculé Pelicano.

De vrais enfants derrière les statistiques

Des chiffres terrifiants qui mettent en évidence les pressions croissantes auxquelles les ménages belges sont confrontés au quotidien. “Derrière ces statistiques se cachent de vrais enfants”, alerte Christian Hoorne, administrateur délégué de la Fondation qui lutte contre la précarité infantile. “Ils luttent chaque jour pour obtenir suffisamment de nourriture. Ce nombre élevé est alarmant. Il est temps de s’attaquer à ce problème de manière structurelle. Aucun enfant ne devrait souffrir de la faim dans notre pays.”

Pour concrétiser cette problématique, la Fondation Pelicano illustre symboliquement sa semaine de sensibilisation avec des assiettes vides. À l’école, une boîte à tartines vide peut être un indicateur visible de la situation familiale compliquée, poursuit la Fondation qui, fin 2022, avait déjà aidé 3 045 enfants en collaboration avec les écoles et les CPAS. L’absence de pique-nique dans le réfectoire révèle souvent que de nombreux autres besoins fondamentaux ne sont pas rencontrés : vêtements et chaussures adéquats, hygiène, soins de santé, loisirs, ressources éducatives… “Tous ces éléments conduisent malheureusement souvent à l’exclusion sociale”, pointe encore Christiaan Hoorne.

Victimes de privation matérielle

Les résultats, publiés mercredi, d’une étude récente sur la pauvreté des enfants réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, confirment la persistance de difficultés quotidiennes pour de nombreux gamins. Ainsi, 12,8 % d’entre eux sont victimes de privation matérielle. C’est-à-dire qu’il leur manque au moins trois des 17 éléments considérés par l’Union européenne comme essentiels à un développement sain et équilibré (mange-t-il des fruits et légumes chaque jour ?, invite-t-il des amis à la maison ?, vit-il dans un logement correctement chauffé ?….)

L’étude montre que si la déprivation des enfants a considérablement diminué dans l’ensemble de l’UE depuis 2014, la baisse est beaucoup plus limitée en Belgique. Certains États membres, dont le niveau de prospérité est plutôt faible (comme la Slovénie, l’Estonie ou la Croatie), parviennent à mieux protéger les enfants que certains pays plus favorisés, comme la Belgique. Le mauvais score moyen de notre pays cache aussi de cruelles disparités : si les enfants s’en sortent mieux en Flandre (8,5 % de déprivation) , leur sort est beaucoup plus inquiétant en Wallonie (17,3 %) et même dramatique à Bruxelles (21 %).