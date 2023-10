Revenant tout d’abord sur la déclaration prononcée hier soir par Raoul Hedebouw, “sur ces dix dernières années, Israël est plus terroriste que le Hamas”, Nabil Boukili n’estime pas que le président du PTB a été trop loin. “Israël a tué plus de 6.500 Palestiniens sur les dix dernières années, il y a 104 résolutions de l’ONU contre la politique israélienne de colonisation, Israël est considéré comme un pays d’apartheid”, rappelle le député fédéral. Il déclare que si le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, Israël pourrait l’être aussi “Le Hamas est considéré comme tel parce qu’il s’attaque à des civils, ce qu’Israël fait aussi depuis des décennies et sans aucune sanction de la communauté internationale. On ne peut pas nier l’aspect criminel d’Israël.”

Revenant également sur le bombardement d’un hôpital à Gaza, Nabil Boukili rappelle la présence d’une guerre d’information et d’opinion. “En s’en tenant aux faits, Médecins Sans Frontière et le diocèse gérant cet hôpital ont tous deux déclaré que le missile était israélien, plusieurs médias ont également remis en cause les preuves avancées par Israël”, déclare-t-il. Pour le député, les propos de Joe Biden sont teintés par son soutien inconditionnel à Israël et ne sont pas crédibles tant qu’il ne condamne pas les crimes de guerre de ce pays.

Nabil Bouliki pointe également du doigt l’hypocrisie de la politique occidentale : “Des écoles et hôpitaux ont déjà été bombardés bien avant, Israël n’a pas attendu ce moment-là. Ils ont déjà fait plus de 1.000 enfants morts, c’est une situation inhumaine et il n’y a aucune condamnation de ces crimes de guerre. Il y en a eu directement pour la guerre en Ukraine mais aucune pour Israël”, souligne le député fédéral. “Je dénonce le gouvernement belge et les gouvernements européens qui n’ont rien condamné.”

Concernant l’hypocrisie en Belgique, Nabil Boukili considère que “les vies palestiniennes valent autant que les vies ukrainiennes et israéliennes, on ne peut pas faire des choix géostratégiques en choisissant qui on va soutenir en fonction de nos intérêts.”

Pour terminer, Nabil Boukili rappelle que les manifestations pro israéliennes lancées par des organisations proches du PTB n’ont pas pour but d’instrumentaliser le conflit en Belgique : “Doit-on défendre la vie des civils ? C’est à ça que les manifestations appellent, à un cessez-le-feu pour qu’on arrête d’assassiner des civils.”