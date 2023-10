Les musulmans de Belgique redoutent d’être à nouveau pointés du doigt. "Nous avons peur du 'syndrome français'"

S’ils veulent aller de l’avant, nombreux sont ceux, parmi les musulmans de Belgique, à redouter un “après” similaire à celui des attentats islamistes de mars 2016. La Belgique découvrait à l’époque que l’islam radical pouvait tuer à l’intérieur de ses propres frontières. Ici aussi, l’assaillant a fait part de ses motivations religieuses dans des vidéos postées avant et après la fusillade. Face aux craintes des amalgames et des généralisations, le Conseil des musulmans de Belgique, l’organe temporaire représentant du culte musulman en Belgique publiait un communiqué dans la nuit. L’instance condamnait avec la plus grande fermeté les évènements survenus plus tôt, et appelait les autorités “à la plus grande fermeté pour notre communauté nationale”.

Tous terrorisés par la violence

”La réaction est la même que pour toutes les autres communautés du pays. Tout le monde a été terrorisé. Il y avait un tueur dans les rues de Bruxelles ! Cela dépasse la question communautaire”, affirme Hafida Hammouti, enseignante de religion islamique et porte-parole de la coordination des enseignants de religion islamique. “Il est d’ailleurs plus correct de parler des communautés musulmanes, car les musulmans de Belgique ne sont pas un bloc monolithique”, recadre-t-elle.

Mme Hammouti, elle-même schaerbeekoise, ne s’est pas rendu au travail le jour de l’arrestation d’Abdesalem Lassaoued. Il lui a fallu attendre le mercredi pour retrouver ses élèves et échanger avec eux. “Tous les élèves que j’ai revus après l’arrestation du mardi matin s’interrogeaient surtout sur les raisons qui ont conduit à laisser les écoles ouvertes ce jour-là alors que le tueur était toujours dans la nature au moment des premières arrivées à l'école. Les élèves se posaient la question de savoir si la sécurité des francophones était moins importantes que celle des néerlandophones dont les écoles étaient fermées.” Davantage que sur le jihadisme ou radicalisme, à en croire l’enseignante.

Dans un contexte aussi agité, la crainte de l’amalgame et de la stigmatisation existe bel et bien. En tant que femme musulmane portant le voile, M. Hammouti ressent une crainte. “J’ai vu sur les réseaux sociaux un homme qui disait que s’il croisait une 'femme musulmane enjouée', il allait être méchant. Ce sont des messages qui me font peur ! Pourquoi stigmatiser une femme portant le foulard comme étant partie du problème d’un individu terroriste ?”, s’interroge-t-elle. “Que les femmes soient systématiquement les victimes, il y a de quoi s’inquiéter”.

Le contexte général est particulièrement agité

Beaucoup redoutent d’être à nouveau montrés du doigt, comme ce fut le cas il y a sept ans. Le climat n’est toutefois pas identique, indique ce connaisseur de la représentation musulmane. “Il faut se souvenir des files, en 2016, devant l’ambassade marocaine à Bruxelles. Des gens craignant des actes de violence voulaient rentrer un temps au Maroc. Ce n’est pas aussi fort aujourd’hui. Bien sûr la pression sera sans doute un peu plus forte après l’assassinat de lundi soir et, plus généralement, avec le conflit entre le Hamas et Israël. Mais il n’y a pas encore eu d’actes de violence à l’encontre de mosquées ou de boucheries Halal.”

Cet imam, actif dans plusieurs mosquées de la capitale pointe un contexte global qui pourrait favoriser les tensions, malgré les condamnations de toute forme de violence. “Tout le monde condamne l’attentat de ce lundi ! Ici à Bruxelles mais aussi partout en Belgique, dans toutes les mosquées. Personne ne veut de cette violence. La preuve, c’est que les gens ont suivi toute la soirée le parcours de l'assaillant pour tenter de l'arrêter. Ce n’était pas quelqu’un de connu. Il a même été mis dehors de la seule mosquée qu’il fréquentait car il a tenu des propos extrémistes. Plus largement, toutes les personnes avec qui j'ai discutée, fidèles ou imams, condamnent la violence, même dans le conflit entre le Hamas et Israël. Un tel conflit ne doit pas être importé ici !”, explique-t-il. Pourtant, dans les nombreuses discussions qu’il a pu avoir avec ses fidèles, il entend la crainte d’un regain de l’islamophobie. “Il y a davantage de pression. Nous avons peur du “syndrome français”, où il y a une véritable guerre qui est faite à la religion et où les tensions entre les communautés sont exacerbées. Or le respect doit aller dans les deux sens”.

Un enjeu politique énorme

Plusieurs observateurs soulignent que les revendications de l’attentat de lundi soir révèlent la survivance de l’État islamique et de sa capacité de convaincre. “Il restera toujours des gens à la marge”, résume l’un d’eux.

Il y a cependant, selon cet autre interlocuteur, fin connaisseur des mécanismes de la radicalisation qui tient également à rester discret, une lame de fond qui demeure. “Il y a, depuis une trentaine d’années, le développement d’un écosystème où circulent les idées wahhabites et salafistes. Cela crée un terrain où le discours porté par l’État islamique, qui circule encore notamment en ligne, est audible. Il demeure audible et n’a pas disparu, malgré les moyens de lutte mis en place. C’est très local, mais cela existe encore en Belgique. Et c’est un enjeu politique énorme”.