Freddy Roosemont, directeur de l’Office des Étrangers: “Les visites domiciliaires ne sont pas la solution miracle”

Pourquoi l’Office des Étrangers ne parvient pas à faire appliquer la majorité des ordres de quitter le territoire (OQT) ?

Dire que les ordres de quitter le territoire ne sont pas respectés est un peu exagéré. Notre système en place depuis la loi de 1980 prévoit que, quand une personne reçoit une réponse négative à sa demande (asile, regroupement familial, régularisation, etc.), elle a un délai pour quitter l’espace Schengen de son propre gré. Il en a qui le font, mais nous n’avons pas de données précises parce qu’il n’existe pas une base de données à ce sujet. Nous estimons que la personne n’est plus en Belgique lorsqu’il n’y a pas de contact avec la commune ou avec la police depuis plusieurs années Il est extrêmement rare de survivre en Belgique sans avoir le moindre contact qui nous soit rapporté. L’autre option concerne le retour volontaire. Les déboutés ont trente jours pour organiser leur retour. Ils touchent parfois une petite prime et reçoivent de l’aide pour développer un projet dans leur pays d’origine. Enfin, la troisième option est le retour forcé. Depuis 2021, nous avons des coachs qui expliquent aux personnes que le retour forcé n’est pas la meilleure option et pour leur expliquer les autres démarches. Aujourd’hui, personne ne peut dire “j’ai reçu une feuille de papier, je ne sais pas ce que c’est ni quoi faire”.

Les statistiques sont pourtant claires. Il y avait proportionnellement, en 2022, un retour effectif pour 7 OQT délivrés. Quels sont les obstacles ?

Pour effectuer un retour, il faut trois choses. D’abord, trouver la personne physiquement. Ensuite, elle doit avoir des documents de voyage. Et puis, il faut un moyen de transport. La délivrance des documents dépend de la collaboration entre les pays. Cette relation est basée sur la confiance et la volonté de travailler avec les services du pays d’origine, mais aussi avec les diplomates dudit pays installés à Bruxelles, qui sont bien souvent nos contacts. Si l’on prend l’exemple de la Tunisie, nous avions conclu un accord en 2018. Cet accord prévoyait une série de choses qui, à Tunis, semblaient convenues. Mais le consul à Bruxelles s’est montré réticent à appliquer certaines décisions. Il ne collaborait pas ou alors très lentement. Nous n’avons en fait pas vraiment avancé avec l’accord de 2018.

Pourquoi les pays ne veulent pas collaborer ? C’est pourtant une obligation juridique…

Reprendre ses ressortissants ne rend pas populaire. Souvent, les diplomates étrangers sont mis sous pression pour ne pas aider au retour. Il y a des pressions des avocats, de la société civile, des familles… Il faut bien comprendre que, pour certains exilés, le voyage vers l’Europe est présenté comme une quête de réussite. Personne ne souhaite dire : “Je suis allé en Belgique mais c’était un échec, je dors à la rue et je n’ai pas d’argent”. Ceux qui sont en Europe présentent bien souvent les choses de façon optimiste. Les familles mettent alors la pression sur les diplomates en disant que la situation finira par s’arranger avec le temps et que, surtout, ils enverront bientôt de l’argent vers le pays d’origine.

Vous êtes à la tête de l’Office des Étrangers depuis vingt ans. Est-ce que les retours forcés fonctionnaient mieux avant ?

Ça a toujours été difficile. Les choses varient un peu selon les pays ou selon les changements de diplomates, par exemple. Globalement, la mise en œuvre des retours forcés ne fonctionne pas bien. Il y a, en revanche, davantage de places en centres fermés qu’avant, et c’est bien. Enfin, il y a vingt ans, les discussions sur les visites domiciliaires n’existaient pas. La plupart des parquets autorisaient les policiers à entrer dans les domiciles. C’est au cours des sept/huit dernières années que le sujet est devenu un point de discussion.

Les visites domiciliaires ne sont certainement pas une solution miracle.

Ces visites domiciliaires reviennent justement au-devant de l’agenda politique. Est-ce efficace dans la lutte contre le séjour irrégulier ?

C’est une mesure qui peut aider les services de police. Il peut exister aujourd’hui une sorte de frustration, dans le chef des polices locales, d’arriver devant le domicile d’une personne et de ne pas pouvoir entrer. Il y a cette impression que le travail préparé en amont était finalement inutile. Et si ça arrive une deuxième ou une troisième fois, les policiers pourraient se dire que ça ne sert à rien et arrêter de mener ce travail. Mais les visites domiciliaires ne sont certainement pas une solution miracle. La plupart des personnes qui arrivent dans les centres fermés viennent en fait des prisons. D’autres sont appréhendées sur la voie publique parce qu’elles étaient contrôlées pour autre chose, à l’instar d’une bagarre, ou même le contrôle d’un titre de transport.

Augmenter la capacité des centres fermés fait partie de la solution ?

Oui, car aujourd’hui nos centres fermés sont parfois remplis.

Il arrive que des personnes, concernées par un ordre de quitter le territoire, sortent de prison et retournent dans la nature ?

Oui, mais ça arrive peu. Prenons par exemple la gare du Midi. Au début des opérations lancées en août dernier, nous avions une trentaine de personnes en séjour illégal qui étaient interpellées. Nous devions dès lors avoir une trentaine de places libres. Ce n’était pas toujours le cas. On dit que les centres sont occupés à 75 %, mais il faut garder à l’esprit que parfois, certaines places considérées comme libres ne le sont finalement pas car la personne offre une résistance à son expulsion et retourne dans le centre. Cette résistance est aussi un obstacle au retour.

guillement Quand on veut retourner en Afghanistan, on peut. C'est toutefois compliqué dans la mesure où il n'y a pas d'ambassade ou de poste diplomatique afghan à Bruxelles. Les Afghans doivent avoir des documents valables. Il y a des vols qui arrivent à Kaboul chaque jour ; quelqu'un qui a un passeport peut rentrer.

Aujourd’hui, beaucoup d’Afghans se voient refuser leur demande de séjour en Belgique et devraient rentrer en Afghanistan. Or, le pays est aux mains des talibans et la Belgique n’a pas d’accord avec ce régime. Ils sont donc “inexpulsables”. Que fait-on de ces personnes ?

Ils peuvent donner suite à leur ordre de quitter le territoire car il y a encore le retour volontaire. Quand on veut retourner en Afghanistan, on peut. C’est toutefois compliqué dans la mesure où il n’y a pas d’ambassade ou de poste diplomatique afghan à Bruxelles pour produire des documents. Les Afghans doivent avoir des documents valables. Il y a des vols qui arrivent à Kaboul chaque jour ; quelqu’un qui a un passeport peut rentrer.

Le message est difficilement audible, au vu des conditions de vie sous les talibans…

Oui, c’est vrai. Notons toutefois que le pays n’est plus dans une situation de guerre généralisée, et c’est pourquoi les Afghans peuvent à nouveau recevoir des décisions négatives. Mais les directives du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prévoient d’octroyer la protection aux groupes en danger, à l’instar des femmes. Il faut aussi signaler que nombre d’Afghans qui arrivent chez nous ont fui leur pays depuis des années, ce qui complique l’évaluation du risque.