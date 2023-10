"Notre but est de terroriser les Juifs": un attentat déjoué à l’ambassade d’Israël en Belgique, quatre mineurs de 15 et 16 ans arrêtés

Trois d’entre eux, dont deux d’origine tchétchène ont été mis en examen à Paris, alors que le quatrième est originaire de Bruxelles et serait enfermé dans une prison pour mineurs depuis cet été.

Ces jeunes radicalisés, partageant l’idéologie djihadiste, auraient communiqué entre eux via les jeux vidéo en ligne et des groupes WhatsApp selon La Parisien et s’étaient renseignés sur internet sur la fabrication d’explosifs. Leur but était d’égorger les policiers postés devant l’ambassade avant de foncer sur cette dernière avec une camionnette remplie d’explosifs.

”Notre but est de terroriser les Juifs”, serait l’un des nombreux messages échangés par les quatre mineurs selon le journal français. “Le sang doit couler autant que possible”, auraient-ils également écrit, “notre cible, ce sont les Juifs. Seulement tuer des agents de police n’est pas effectif. Ils savent qu’ils peuvent mourir en faisant leur travail. Mais les personnes qui y travaillent (à l’ambassade, NdlR) pensent qu’elles sont en sécurité.