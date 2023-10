Quelle météo pour les vacances de Toussaint ? Voici les prévisions des prochains jours

À lire aussi

Là où les nouvelles seront par contre moins bonnes, c’est au niveau des précipitations. “Il faudra toujours avoir un parapluie avec soi durant les deux semaines à venir, prévient-il. Ce ne sera pas la catastrophe non plus, mais il va pleuvoir tous les jours, et la grisaille sera bien présente. Nous sommes toujours sous l’influence de courants atlantiques qui amènent un peu de douceur, mais un temps assez instable. On va vivre deux semaines typiquement automnales, même s’il y a la possibilité d’un léger mieux à partir de dimanche.”

Et alors qu’on touche doucement à la fin du mois d’octobre – et donc aux deux tiers de l’automne –, les premières tendances se dégagent. Après un mois de septembre de tous les records, octobre n’est pas en reste. “La température moyenne depuis le début du mois est de 14,8 degrés. Si on intègre les prévisions pour la fin du mois, on tombe à 13,9 degrés environ. C’est largement au-dessus de la moyenne qui est de 11,3 degrés.”

Des conditions qui correspondent à ce qui était annoncé par les modèles saisonniers à la fin de l’été. “On évoquait en effet des mois d’octobre et novembre plutôt doux, mais pluvieux. Cela se confirme et les prévisions vont toujours dans le même sens pour le mois de novembre”, conclut-il.