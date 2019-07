Le météorologue de l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique) David Dehenauw indique mercredi vers 14h30, via son compte Twitter, qu'une température de 38,9 degrés a déjà été atteinte dans le Limbourg, à Kleine-Brogel plus précisément. Ce maximum relevé à Kleine-Brogel n'est que provisoire, précise-t-il, tout en ajoutant qu'il s'agit déjà de "la température la plus élevée en Belgique depuis le début des observations en 1833".

A 15h00 jeudi, le dernier relevé horaire affiché par l'IRM pour sa station d'Uccle (Bruxelles) faisait état de 35,5 degrés.

La concentration d'ozone dans l'air déjà dépassée en deux endroits mercredi

Le seuil d'information européen de 180 microgrammes par m3 d'air pour la concentration d'ozone a déjà été dépassé à deux endroits mercredi, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).

A 12h00, ce seuil était franchi à Schoten (197 microgrammes) et à Destelbergen (183 microgrammes).

La Cellule s'attend à d'autres dépassements dans le courant de la journée. Mardi, le seuil d'information avait été franchi à Bree et Dessel en Campine.

Si le seuil de 180 microgrammes par m3 est dépassé, les autorités doivent prévenir la population. Le seuil d'alerte est lui établi à 240 microgrammes par m3.

La Celine met en garde les personnes sensibles à la pollution de l'air et leur conseille d'éviter tout effort physique inhabituel en plein air de 12h00 à 22h00. Lorsque le seuil d'alerte est franchi, cette recommandation vaut pour toute la population.

En 2018, il y a eu dix journées avec au moins un site de mesure belge où le seuil d'information européen de 180 microgrammes par m3 a été franchi. Le seuil d'alerte de 240 microgrammes n'a pas été dépassé l'an dernier.





Record de chaleur battu aussi aux Pays-Bas

Un record de chaleur a été établi mercredi aux Pays-Bas, avec 38,8 degrés Celsius, soit la température la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, a annoncé l'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI). Alors que la canicule s'installe en Europe, il faisait 38,8 degrés Celsius vers 15H00 à Gilze-Rijen, dans le sud des Pays-Bas, a indiqué le KNMI sur Twitter. Le dernier record datait de 1944, avec 38,6 degrés Celsius.