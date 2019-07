Angleur (Liège) a décroché mercredi le titre du record historique de chaleur avec 40,2 degrés, indique jeudi le météorologue David Dehenauw sur son compte Twitter. "Après validation des résultats d'hier (mercredi) des stations climatologiques de l'IRM, nouveau record national pour la Belgique: 40,2 degrés à Angleur", annonce David Dehenauw.

Un nouveau record pourrait être enregistré jeudi alors que la Belgique tout comme de nombreux pays d'Europe de l'ouest, suffoque sous un soleil de plomb.





Voici les endroits où il fera le plus chaud ce jeudi

Le mercure montera jeudi jusqu'à 40 degrés en Campine, voire localement un peu plus, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Jeudi, le ciel sera d'abord peu nuageux avant l'arrivée, à partir de la France, de quelques champs nuageux moyen. En cours d'après-midi, il y aura un risque d'orage local. La chaleur sera accablante avec des températures maximales oscillant entre 35 degrés en Hautes Fagnes et à la côte, autour de 38 degrés dans le centre et jusqu'à 40 degrés en Campine, voire localement un peu plus. Le vent d'est faible à modéré s'orientera au sud à sud-est et deviendra parfois faible de directions variables.

En soirée, le risque d'une averse isolée subsistera. Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec avec la présence de nuages moyens et élevés. Les minima resteront très élevés avec, sur la plupart des régions, des valeurs comprises entre 19 et 26 degrés.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil mais davantage de passages nuageux sont attendus dans le courant de la journée. Un vent d'ouest à nord-ouest se lèvera graduellement. L'atmosphère deviendra plus instable et quelques ondées orageuses isolées pourraient se développer l'après-midi. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral à 38 degrés (ou plus) en Campine. La nuit suivante, les températures baisseront graduellement avec un risque croissant de pluie ou d'averses orageuses.

Durant le week-end, le temps se dégradera nettement avec retour d'averses orageuses parfois assez fortes. Le mercure oscillera autour des 26 degrés.





Carte des zones de chaleur à prévoir et leur évolution cette semaine: