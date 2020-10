Les images du congrès de participation du MR qui s'est tenu mercredi soir à Brussels Expo n'ont pas manqué de susciter des critiques au sein de la population et d'acteurs du milieu culturel, particulièrement impacté par les mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus.

Et pour cause, on y voit une salle pleine à craquer et une distanciation sociale qui n'est pas toujours respectée.

"500 militants serrés comme des sardines. Les salles de spectacles apprécieront", remarquait un internaute mercredi soir.

"Tellement de monde au même endroit alors que la population n'a pas le droit de se réunir de cette manière!", déplorait un deuxième internaute.

"C'est un concert rock?", ironisait une autre personne.

"Image du congrès du MR, salle bondée, standing ovation pour Sophie Wilmès. Sinon, pour rappel, les théâtres, salles de concert et bars remplis de monde, c’est toujours irresponsable, très vilain, interdit!", commentait encore un internaute sur Twitter

L'humoriste GuiHome y est allé lui aussi de son petit commentaire... "Bonne nouvelle !!! Les salles de spectacle et de concert peuvent rouvrir et faire salle comble !!! Ha non, pardon. Y a juste la Première Ministre qui peut se le permettre afin qu’on l’applaudisse pour ce qu’elle a fait. Nous bah, continuons de mourir à petit feu. Pensée à toute l’équipe de ma tournée, qui prie chaque soir de pouvoir... travailler. « Fallait faire de la politique ! » je n’arrête pas de leur dire!"