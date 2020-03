Soixante nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été détectés en Belgique vendredi, sur 771 échantillons analysés, annonce samedi le SPF Santé publique sur le site www.info-coronavirus.be.

Le nombre total de cas s'élève désormais à 169. Parmi ces nouveaux cas positifs détectés par le réseau de l'hôpital de référence de la KULeuven, 40 se trouvent en Flandre, 15 en Wallonie et 5 à Bruxelles.

"La plupart des patients positifs ont récemment voyagé, mais nous constatons de plus en plus d'infections locales", ajoute le service public fédéral. "Le nombre de cas détectés n'a pas doublé. Il est donc possible que l'effet retour des voyageurs du nord de l'Italie se termine."

Le SPF Santé publique rappelle que l'isolation stricte de tous les patients Covid-19 est "cruciale". Dans la plupart des cas, elle peut se faire à la maison, lorsque les patients ont des symptômes légers (infections des voies respiratoires supérieures).

Un premier bébé testé positif en Belgique

Parmi tous ces cas de coronavirus, un patient se distingue. En effet, un bébé de moins d'un an a été testé positif au Covid-19, ce jeudi 7 mars. Il s'agit du premier nourrisson contaminé en Belgique. Les parents de l'enfant en bas âge l'avaient amené la veille à la Clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies. Ils revenaient d'un voyage dans une des zones à risque.