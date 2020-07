Un jeune homme éternue dans le Melkmarkt, derrière la cathédrale d’Anvers. À quelque pas de lui, un autre homme s’écarte, par crainte d’être touché par les postillons. La scène dure deux secondes puis les deux hommes, un grand sourire aux lèvres, se saluent par un serrage de mains et une accolade chaleureuse. Malgré le contexte, la période est au relâchement dans les rues de la métropole.

“Nous mettons le masque et gardons nos distances le plus possible mais il n’y a pas d’inquiétude car nous ne sommes pas des personnes à risque. Si nous tombons malades, nous allons guérir”, affirment Sarah et Maia, deux étudiantes en pleine journée shopping dans le Meir, l’artère commerçante principale de la cité scaldéenne.

(...)