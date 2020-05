Alors que nous serons tous autorisés à étendre (un peu) nos contacts sociaux dès ce dimanche, certains comportements continuent de poser problème.

Les équipes du journal flamand Het Laatste Nieuws se sont rendues vendredi à Gand, Anvers et Bruxelles. Ils ont constaté qu'à certains endroits, un nombre "impressionnant" de personnes s'étaient rassemblées, faisant fi des règles de distanciation sociale.



Geert Meyfroidt, président de l'Association belge de médecine intensive, a réagi avec colère. "Cela a été une semaine difficile. Je suis épuisé. A cause de ce comportement, il y a un risque que tout recommence. Je n'en ai pas envie." Le virologue Marc Van Ranst ne dit évidemment pas autre chose. "Avec un tel comportement, ils hypothèquent le camp d'été de leur jeune frère ou soeur. Est-ce qu'ils y pensent?".

"Une deuxième vague est possible"

"Il faut que la population comprenne qu'une deuxième vague est possible", a répété Marc Van Ranst au cours d'un débat organisé par le journal. À chacune de ses interventions, Sophie Wilmès fait, elle aussi, passer le même message. "S’il apparaît que la propagation du virus n’est plus sous contrôle, nous devrons faire marche arrière", a plusieurs fois averti la Première ministre qui a souhaité conclure un "contrat de confiance" entre les autorités et les citoyens.

Bonne nouvelle toutefois, la majorité des Belges semble avoir compris le message puisque, selon les données des opérateurs télécoms, le confinement a été globalement respecté. Et ce, même si la police a dû dresser 36.000 PV depuis le début du lock-down...



Il est essentiel de poursuivre nos efforts. N'oublions pas que ce sont nos comportements qui vont déterminer l'évolution de la situation en Belgique.