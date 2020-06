"Les préjugés, il faut les laisser tomber !". Propriétaire, depuis 18 ans, d’un hôtel de 24 chambres au centre de Bruxelles, la quinquagénaire a plutôt l’habitude d’accueillir des touristes, en majorité espagnols et italiens. L’établissement qui occupe une haute maison bruxelloise grimpe sur quatre étages. Il y a deux semaines, en pleine crise du coronavirus, la patronne a confié ses clefs à trois associations qui luttent sur le terrain contre le sans-abrisme. L’Îlot, Diogènes et DoucheFlux ont aménagé le lieu en Hôtel solidaire qui héberge aujourd’hui 21 personnes de la rue. Des gens qui, malgré eux, avaient bien du mal à respecter l’injonction de "rester un maximum à la maison" pour diminuer la propagation du coronavirus. Impossible quand on n’a pas de "chez soi".